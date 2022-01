¿'Matrix 5' descartada? Keanu Reeves y el productor James McTeigue no creen que la saga vaya a tener más entregas

El reciente estreno de 'Matrix Resurrections' abrió la puerta a que la popular franquicia de ciencia ficción siguiera adelante con más entregas. Pese a que el funcionamiento en taquilla de la nueva película de Lana Wachowski ha sido peor de lo esperado, en Warner no tardaron en comentar que una quinta parte era una posibilidad, pero ahora Keanu Reeves y el productor James McTeigue han lanzado sendos jarros de agua fría sobre esa posibilidad.

Los puntos de vista de McTeigue y Reeves

Ya sabíamos que 'Matrix Resurrections' no era el inicio de una nueva trilogía, pero McTeigue, más conocido por su faceta de director de títulos como 'V de Vendetta' o 'El enigma del cuervo', ha ido más allá en una entrevista concedida a Collider en la que ha destacado lo siguiente:

Por el momento, es solamente la película que habéis visto. No tenemos precuelas en mente. No tenemos secuelas en mente. No hay otra trilogía.

Es verdad que deja la puerta abierta a cambiar de idea en el futuro, pero la cosa no pinta bien si realmente Wachowski no tiene ya ningún plan sobre cómo continuar la historia donde se queda al final de 'Matrix Resurrections'. Además, Reeves ha señalado que no cree que vayamos a tener 'Matrix 5':

No lo creo. Si tuviera que participar en una encuesta... no, una encuesta no, un voto. Diría que Lana no hará otra película de 'Matrix'.

Eso sí, el actor también quiso dejar claro que cuenten con él en caso de que se haga, bromeando además sobre su posible título: "Resurrections Redux". Al final todo depende de Lana Wachowski, pues en Warner sí dejaron claro que solamente les interesaba seguir adelante con ella al frente y no parece que vaya a ser el caso. Al menos no por el momento.

Yo soy de los que sí disfrutó con 'Matrix Resurrections', pero no por ello necesito que la saga tenga más entregas, así que casi mejor dejarlo como está. ¿Vosotros queréis que siga adelante o con cuatro películas -más 'Animatrix'- ya habéis tenido suficiente?