'Men in Black: International' conquista la taquilla con el peor estreno de la franquicia

A falta de ver cómo funciona 'Toy Story 4', parece que las secuelas no están teniendo suerte en la taquilla de Estados Unidos durante el inicio de la temporada veraniega. Tras los decepcionantes estrenos de 'Godzilla 2: Rey de los monstruos' y 'X-Men: Fénix Oscura', ahora es el turno de 'Men in Black: International', que entra con solo 28,5 millones de dólares en el mercado norteamericano.

El spin-off que pretende servir de reboot de la franquicia (basada en un cómic más violento que sus adaptaciones) logró el objetivo del nº1 en el box office USA si bien la cifra supone el peor estreno de la saga 'Men in Black'. Curiosamente, hasta ahora todas las entregas habían recaudado en torno a 50 millones en su primer fin de semana: 51 hizo la original, 52 la segunda y 54 la tercera parte.

Pese al pinchazo en EE.UU., 'Men in Black: International' ha cosechado 73,7 millones en el mercado internacional, elevando el total a 102,2M$, una cifra cercana al presupuesto (110M$) que permite maquillar las cifras, al igual que ha ocurrido con las últimas películas de 'Godzilla' y 'X-Men'. Habrá que ver cómo funciona en las próximas semanas y si Sony se anima a continuar las aventuras de los nuevos agentes interpretados por Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Los "hombres" de negro no pueden con Aladdin en la taquilla española

TOP 5 Weekend Provisional

1-Aladdin 1,5M€

2-Men In Black International 0,8M€

3-X-Men: Fenix Oscura 0,4M€

4-El Sotano de Ma 0,2M€

5-Rocketman 0,2M€ pic.twitter.com/wgcGJg6iHG — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) June 17, 2019

De los 73,7 millones que suma fuera de las fronteras de Estados Unidos, destaca el estreno de 26,3M$ que el film ha logrado en las salas chinas. En España no ha llegado ni al millón de euros, debiendo conformarse con la segunda posición del ranking, por debajo de 'Aladdin', que sigue en la cima por cuarta semana consecutiva (lleva un total de 17,7M€). Por cierto, con Will Smith en el póster, la gran estrella de 'Men in Black' (con permiso de Tommy Lee Jones).

Volviendo al ranking de lo más visto en EE.UU., cabe señalar el fracaso de otra secuela, la nueva 'Shaft' que reúne a Richard Roundtree con Samuel L. Jackson y Jessie T. Usher. El film quedó en el 6º puesto con apenas 8 millones recaudados.

Otro dato llamativo es la caída de 'X-Men: Fénix Oscura', que ha perdido un 72,6% de ingresos. La última aventura de los mutantes, protagonizada por estrellas como James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain, solo hizo 9 millones en su segunda semana en la cartelera norteamericana. Ahora mismo suma 51,7M$ en EE.UU. y 152,3M$ en el resto del mundo.