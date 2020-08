'Mulan' se estrenará directamente en Disney+ en septiembre y el visionado tendrá un coste adicional

Que el dichoso coronavirus ha puesto en jaque a la industria cinematográfica internacional no es ninguna novedad a estas alturas de la función. Los bailes de fechas de lanzamiento para los grandes títulos que esperábamos en este funesto 2020 han sido constantes desde el mes de marzo, pero Disney acaba de sentar un sorprendente precedente en lo que respecta a la distribución de blockubsters en plena pandemia.

Según ha anunciado hoy mismo el director ejecutivo de la compañía, Bob Chapek, la Casa del Ratón estrenará su esperado remake en acción real de 'Mulan' directamente en PVOD a través de su plataforma de streaming Disney+. La fecha elegida para ello ha sido el próximo viernes 4 de septiembre, y el precio estipulado para poder disfrutar del largometraje será de 29,99 dólares.

Una excepción que no debería convertirse en regla

Además de confirmar que 'Mulan' se estrenará en salas de cine en los territorios en los que aún no se encuentre disponible Disney+ el mismo día de su estreno online, Chapek ha dejado claro que esta maniobra, a pesar de ser una oportunidad fantástica para probar el funcionamiento del Premium Video On Demand, no está destinada a convertirse en un nuevo estándar.

"Nos complace llevar 'Mulan' a un target de consumidores que han estado esperándola mientras hemos tenido que cambiar nuestras fechas [de estreno] varias veces... Vemos 'Mulan' como una excepción y no como un intento de decir que hay un nuevo modelo de ventana de exhibición".

Por el momento, parece que Disney no seguirá este mismo camino con 'Viuda Negra', que continúa estando fechada para el 30 de octubre en territorio español. Pero algo me dice que si el experimento con 'Mulan' es satisfactorio en términos económicos, no será la última superproducción que desembarcará en internet antes que en los patios de butacas.