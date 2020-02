'Onward': Disney se estrenará con 'Los Simpson' proyectando un corto antes de la nueva película de Pixar

Una de las mejores costumbres de Pixar siempre fue acompañar el estreno de sus películas con algún cortometraje que nos permitía conocer a otros talentos del estudio. Sin embargo, para el lanzamiento de 'Onward' han optado por algo un poco diferente, ya que su nuevo largometraje estará precedido por un cortometraje de 'Los Simpson'.

El corto en cuestión se titula 'Playdate with Destiny' y parece girar alrededor de Maggie Simpson, ya que toda la información que acompañada hasta ahora al mismo es que la más pequeña de la familia está sin habla. En la imagen promocional se la puede ver bien acompañada, así que no descartéis que tenga un enfoque romántico.

El movimiento de incluir un cortometraje de 'Los Simpson' antes de 'Onward' ha sido tomado sin duda por Disney, propietaria tanto de Pixar como de la famosa familia amarilla. Se puede decir que todo queda en casa con este cambio.

Lo que sí parece una decisión que igual se ha tomado un poco a última hora, porque en el pase de prensa en España de 'Onward' no había ni rastro de 'Playdate with Destiny'. También puede ser que quisieran mantenerlo en secreto o que simplemente aún no estuviera acabado.

'Onward' se estrena el viernes 6 de marzo.