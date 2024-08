La película más aterradora del año no impresiona a TikTok. La red se ha llenado de memes por la interpretación de Nicolas Cage en 'Longlegs'

Aviso de spoilers: En el texto se comentan algunos detalles sobre escenas concretas de 'Longlegs'. Si prefieres no destripártelo no sigas leyendo

En la infravalorada quinta temporada de 'Community' los alumnos de Greendale Community College tienen una clase cuyo objetivo es discernir si Nicolas Cage es buen o mal actor. Hay mucha verdad en este chiste. Discutir las habilidades interpretativas de Cage es un debate generacional que muchos nuevos espectadores están descubriendo con 'Longlegs'.

La agresiva campaña por convertir la cinta de Oz Perkins en la película más aterradora del año ha tenido su fruto en taquilla. Ha sido también un arma de doble filo para la recepción de la película, atrayendo a un público mucho más amplio e incluyendo a un tipo de espectador que no se la ha tomado muy en serio.

Un Longlegs muy Cage

"¡Está muy sobreactuado! Me reí muchísimo en esta escena", decía uno de los comentarios más votados que debatían el momento en el que Cage grita en el coche. "No me creo que hayan dicho que es la nueva 'El silencio de los corderos'", decía otro en el mismo vídeo. "Esto es genuinamente divertido", decía otro comentario sobre probablemente la escena más debatida de la película, esa en la que el extraño visitante canta a Ruth Harker.

Las risas por algunas escenas no son la reacción más extraña a la película. La red no ha tardado en llenarse de memes y edits del personaje de Cage. La mayoría en forma de videos musicales que lo despojan de cualquier atisbo de terror, como esta al ritmo de "Call me maybe" o esta fancam que convierte a Longlegs en una drag queen.

No hay forma de prever el humor de internet y las películas más extrañas acaban a su merced. Ya le pasó a 'Historia de un matrimonio'. La devastadora escena de la discusión entre Adam Driver y Scarlett Johanson acabó siendo el meme más popular de la temporada. Lo de Longlegs ahora no es muy diferente a cuando los internautas decidieron convertir a Babadook en un icono LGBT.

Como ese acto reflejo de reírse cuando no debes estando en un funeral, la capacidad de hacer chistes en la red parece crecer cuanto más intensa es la película. De algún modo esta reacción es directamente proporcional al intenso marketing que ha tenido la cinta, que ha podido ser percibido como un desafío por parte de espectadores dispuestos a no salir asustados.

En el ojo de este huracán se ha encontrado el pobre Nic Cage. El intérprete lleva toda la vida fascinando y generando risas de espectadores a partes iguales por su particular estilo de actuación en el que no hay espacio para sutilezas. Cage ha comentado en entrevistas que ha sido refrescante interpretar un papel en el que podía desaparecer, pero lo cierto es que, para bien y para mal, no hay capa de maquillaje ni prótesis que puedan hacernos olvidar que es él quien está debajo.

