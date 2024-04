El público dicta sentencia sobre 'Civil War' y afirma que "la mejor película de 2024" no es para tanto. La mayoría de títulos en cines tienen una valoración más alta

En España todavía tendremos que esperar hasta el 19 de abril para que se estrene 'Civil War' en cines, pero en Estados Unidos está disponible desde el pasado viernes. Su funcionamiento en taquilla ha sido histórico, pero parece que el público no ha quedado muy impresionado con un título que se estaba vendiendo como "la mejor película de 2024".

No ha conquistado al público USA

El último trabajo de Alex Garland ha conseguido una B- en Cinemascore, lo cual da a entender que al menos ha provocado cierta división entre aquellos que fueron a ver 'Civil War' el día del estreno. Habrá que ver si esto se deja notar en cómo aguanta en taquilla durante los próximos días, que muy buena señal no es.

La parte positiva es que 'Civil War' se ha convertido en la película mejor valorada de Garland en Cinemascore, pero ahí conviene hacer varias matizaciones. La primera es que 'Ex Machina' no llegó a valorarse a través de ese servicio. La segunda que tanto 'Aniquilación', que logró una C, como 'Men', que se tuvo que conformar con una D+, fueron también títulos muy divisivos.

La parte negativa es que hay varios títulos en cartelera con notas más altas. Por ejemplo, 'Dune: parte 2' tiene una A, 'Bob Marley: One Love' otra A, 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' una A-, 'Kung Fu Panda 4' otra A-, 'Monkey Man' una B+ y 'Cazafantasmas: Imperio Helado' otra B+. Y s que 'Civil War' a duras penas supera a títulos como 'Madame Web' (C+) o 'La primera profecía' (C).

