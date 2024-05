El público dicta sentencia sobre 'Furiosa' y afirma que es igual de buena que 'Mad Max: Furia en la Carretera', pero George Miller tiene dos películas que superan a ambas

La llegada a los cines de 'Furiosa' no está teniendo el éxito esperado y eso pone en peligro el futuro de la saga Mad Max. Su elevado coste juega en su contra, pero los que realmente van a determinar si acaba dando dinero o no son los espectadores. Y tenemos noticias agridulces, ya que al público de Estados Unidos le ha gustado tanto como 'Furia en la Carretera', pero eso en este caso no es algo especialmente bueno.

'Furiosa: De la saga Mad Max' ha conseguido una B+ en Cinemascore, la misma que consiguió 'Furia en la Carretera' hace 9 años. Sin embargo, esa valoración no suele augurar un buen mantenimiento -fue la misma nota que obtuvo 'Rivales', uno de los fracasos en cines más injustos de lo que llevamos de año-, algo que la película dirigida por George Miller necesita desesperadamente.

Lo mejor y lo peor de Miller

Por desgracia, Cinemascore no llegó a recoger la valoración de las tres primeras entregas de la franquicia 'Mad Max', por lo que resulta imposible hacer cualquier tipo de comparación con ellas. No obstante, Miller tiene otras cinco películas que han sido valoradas a través de ese servicio, con dos de ellas logrando una nota más alta:

Curioso que 'Babe, el cerdito en la ciudad' fuese valorada pero la mucho más mítica 'Babe, el cerdito valiente' se quedase fuera, pero recordemos que Cinemascore solamente cubre unas pocas de todas las películas que se estrenan cada año en Estados Unidos.

