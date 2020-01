'Star Wars: El ascenso de Skywalker': todas las escenas de Leia proceden de otras películas de la saga, incluyendo 'El retorno del jedi'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker' no deja de acaparar titulares varias semanas después de su estreno. Uno de los aspectos más llamativos de la película de J.J. Abrams fue la aparición de Carrie Fisher en la misma cuando la actriz había fallecido de forma inesperada bastante antes de que arrancase el rodaje.

La confirmación de Chris Terrio

En su momento se había prometido no recrear digitalmente por ordenador a Fisher y ahora ha llegado la confirmación definitiva de que todas sus escenas en 'El ascenso de Skywalker' provienen de metraje de otras películas de la saga, incluyendo 'El retorno del jedi'. Ha sido Chris Terrio, uno de los guionistas del Episodio IX, quien ha desvelado este detalle en una entrevista concedida a Hollywood Reporter:

En lo referente al audio, toda palabra que ella dice dice en la película ha sido dicha por Leia en Star Wars. Tendría que hablar con Skywalker Sound sobre qué partes exactamente eran utilizable como estaban y cuáles hubo que improvisar con diferentes pistas de sonido. Tuvimos todo lo que dice Leia a nuestra disposición y por supuesto que toda palabra que dice en cámara es realmente Carrie.

También tuvimos acceso a los dailies de la trilogía original yn el flashback con Luke y Leia, la imagen de Carrie procede de 'El retorno del jedi'. Tuvimos acceso a todo lo que había en el archivo, lo cual resultó ser muy útil. Así que sí, la trilogía original estaba disponible para el flashback y el audio. Dicho esto, Leia era una persona muy diferente en la nueva trilogía y no estoy seguro de que hubiésemos usado cualquier tipo de audio de la trilogía original. Su voz había cambiado y, obviamente, era mayor, más sabia y con unos rasgos diferentes en su interpretación. No estoy seguro de haber usado algún audio de la trilogía original, ya que intentamos ser fieles a las intenciones interpretativas de Carrie tanto como pudimos.

Hasta ahora quedaba la duda de si los flashbacks -ojo al spoiler- que mostraban a Luke entrenando a Leia en las artes jedi habían sido o no recreadas digitalmente, pero parece que finalmente no fue el caso. Eso sí, seguro que no soy el único que siente curiosidad por ver cómo eran las escenas originales de las que se sacó el metraje de Carrie.

Algunas, como la que tenéis más arriba de 'El despertar de la fuerza', ya han sido identificadas, pero en ese caso seguro que tuvieron mucho más material entre el que elegir, mientras que remontarse a 'El retorno del jedi' suena a tarea titánica. El resultado personalmente no me entusiasmó, ¿y a vosotros?