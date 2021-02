'Star Wars: La remesa mala', 'Loki' y otras seis series ya tienen fecha de estreno en Disney+

La gira de invierno de la TCA sigue dando grandes noticias y es que Disney+ ha anunciado su programación para la próxima primavera confirmando la fecha de estreno de seis de sus series nuevas, incluyendo algunas tan potentes como 'Loki' y 'Star Wars: La remesa mala' ('Star Wars: The Bad Batch').

La serie de Marvel, protagonizada por Tom Hiddleston, llegará a la plataforma el 14 de mayo mientras que la serie animada protagonizada por el escuadrón de clones llegará el Día de Star Wars, el 4 de mayo, para luego pasar a su emisión semanal a partir del 7 de ese mismo mes.

Los estrenos de Disney+ para esta primavera

No son los únicos estrenos anunciados ya que también han confirmado las de 'Mysterious Benedict Society' el 25 de junio, 'Monsters At Work' el 2 de julio, 'Chip ‘N’ Dale: Park Life' el 23 de julio y 'Turner & Hooch' el 16 de julio. Además, la temporada 2 de 'Animazén' se podrá ver desde el 11 de junio y la de 'High School Musical: The Musical: The Series' desde el 14 de mayo.

En resumen estos serán todos los estrenos que podremos ver desde esta primavera en Disney+:

19 de marzo – Falcon y el Soldado de Invierno

26 de marzo - Somos los mejores: Una nueva era

16 de abril – El Míster

4 de mayo - Star Wars: La remesa mala

14 de mayo - High School Musical. El Musical: La Serie Temporada 2

11 de junio - Loki

11 de junio – Animazén Temporada 2

25 de junio – Mysterious Benedict Society

2 de julio - Monsters at Work

16 de julio - Turner & Hooch

23 de julio - Chip 'N' Dale: Park Life

Primer vistazo a 'Loki'

Michael Waldron es el guionista de esta nueva serie que presenta las aventuras del Loki (Tom Hiddleston) que, como vemos en este teaser, huye de la justicia gracias al teseracto. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant completan el reparto.

Primeras imágenes de 'Star Wars: La remesa mala'

Salidos de las escenas de 'Las guerras clon' nos encontramos con esta remesa de clones experimentales genéticamente diferentes de los del ejército clon. La serie está comandada por Dave Filoni, por lo que ya de por sí las expectativas son altas.