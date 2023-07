El thriller que se está merendando a todas las superproducciones de Hollywood en taquilla es una película que Alfred Hitchcock intentó hacer hace 60 años

Este 2023 está dejando muy pocas alegrías a las superproducciones de Hollywood. Los fracasos se acumulan y hay varios motivos para ello, siendo uno de los más importantes que cada les cuesta más conectar con el público chino. Precisamente allí se ha estrenado hace poco un thriller que está dejando en ridículos a todos esos blockbusters en taquilla, dándose la particularidad de que adapta una novela que Alfred Hitchcock ya intentó convertir en película hace la friolera de 60 años.

Un bombazo

La versión china de la historia se titular 'Lost in the Stars' y acumula unos ingresos de 474 millones de dólares desde su estreno el pasado 22 de junio. Eso supone que solamente en ese país ha ingresado ya prácticamente lo mismo que 'Ant-Man y la Avispa: Quanatumania' en toda su andadura comercial y que ninguna película de Hollywood de 2023 se ha acercado ni remotamente a esos ingresos en China (la que más cerca se queda es 'Fast & Furious 10' con 139 millones-. Además, todavía le queda recorrido, pues este pasado fin de semana sumó 15,9 millones de dólares y ya hay fecha para su estreno en varios países.

La historia tiene su origen en 'Trap for a Lonely Man', una obra del escritor Robert Thomas que Alfred Hitchcock intentó adaptar en 1963. Compró los derechos para ello, pero finalmente acabó descartándolo en beneficio de otros proyectos como 'Marnie, la ladrona' o 'Cortina rasgada'. Desde entonces se han estrenado varios versiones televisivas en Estados Unidos, pero también una película rusa dirigida por Alexey Korenev en 1990 que sirve como base principal para 'Lost in the Stars'

Esta nueva versión está codirigida por Rui Cui y Xiang Liu con Zhu Yilong y Janice Man en los papeles principales. Cuenta la historia de un hombre cuya esposa desaparece cuando están celebrando su aniversario, lo cual da pie a una búsqueda exhaustiva que concluye cuando ella reaparece de repente. Todo se complica cuando el marido dice que es una impostora...

Por el momento se desconoce cuándo podremos ver 'Lost in the Stars' en España o tan siquiera si llegará a estrenarse en los cines de nuestro país.

