Toda la verdad sobre el polémico estreno en cines de la nueva película de Clint Eastwood. Por qué 'Jurado Nº 2' ha tenido un lanzamiento tan extraño por parte de Warner

Estos últimos días se ha hablado mucho de qué diantres estaba haciendo Warner con 'Jurado Nº 2', la nueva película de Clint Eastwood que tampoco sería raro que acabase siendo su último trabajo como director. Su extraña estrategia de lanzamiento en Estados Unidos había provocado muchas suspicacias, pero el enigma acaba de ser resuelto, y la verdad es que todo era mucho más sencillo de lo que parecía.

Todo es mucho más sencillo de lo que parecía

Ya se sabía que en Warner habían sopesado la posibilidad de estrenar 'Jurado Nº 2' de forma directa en Max, algo que muchos habían visto como un movimiento hostil por su parte. Lo cierto es que, tal y como aclara The Hollywood Reporter, eso era que ya estaba hablado con el propio Eastwood y contaba con el beneplácito del autor de títulos tan emblemáticos como 'Sin perdón' o 'Gran Torino'.

Finalmente, el plan se alteró y se lanzó en apenas un puñado de cines de Estados Unidos -se habla de apenas 35 salas-. De esa forma, 'Jurado Nº 2' es una posible candidata de cara a los próximos Óscar, pero que haya tenido más o menos éxito en los cines de ese país es irrelevante. Warner no va a ampliar el número de salas y la idea es que la película esté disponible en streaming de cara a las próximas navidades, aunque todavía no hay una fecha concreta.

No obstante, en otros países, como España, sí se ha estrenado de forma normalizada en cines, pero tampoco ha sido algo global -sólo se verá en pantalla grande en otros ocho países-. El objetivo era aprovechar el tirón del cine de Eastwood en ciertos mercados -en nuestro país se estima que recaudó casi 700.000 euros durante su primer fin de semana-, pero mantener bajo control el gasto en marketing.

Ni siquiera un apoyo casi unánime de la crítica -cuenta con un 91% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- va a servir para que Warner cambie su estrategia. De hecho, la película va a retirarse de los cines de Estados Unidos tras este jueves. La cuestión es que todo estaba consensuado de antemano y no hay por ahí ninguna mano negra o algún tipo de incompetencia por parte de un estudio que todavía está intentando recuperarse del batacazo de 'Joker 2'.

Y es que 'Jurado Nº 2' cuenta con un presupuesto de alrededor de 35 millones de dólares, cifra que habría aumentado mucho en el caso de tener que hacer una gran campaña promocional. De esta forma, su paso por cines es en parte un guiño a Eastwood para que la película pueda aspirar a los Óscar con ese estreno técnico en Estados Unidos y una forma de recuperar algo de dinero de forma rápida en otros mercados. Luego será en streaming donde tenga una oportunidad real de brillar.

Caso aparte es que estemos de acuerdo con que una película de Eastwood nazca pensada para ver en Max en lugar de disfrutarse en pantalla grande con total normalidad. Ahí me da que los fracasos consecutivos de 'Richard Jewell' y 'Cry Macho' seguro que algo tuvieron que ver, y mucho mejor verla así a que igual ni hubiese llegado a hacerse...

Lo único claro es que Warner no ha pegado una puñalada por la espalda a un director tan mítico como Eastwood que lleva muchos años trabajando en exclusiva para el estudio. Ahora lo realmente importante es que 'Jurado Nº 2' no sea su último trabajo, que él mismo comentó hace poco que no quiere que sea la película final de su carrera y que ya trabaja en nuevos guiones a sus 94 años.

