'Entrevista con el vampiro': todo lo que sabemos de la serie que adapta las Crónicas vampíricas de Anne Rice

Este año vuelve Lestat. El vampiro creado por la recientemente fallecida Anne Rice salta a la pequeña pantalla en 'Interview With the Vampire', serie de la cadena estadounidense AMC que adapta la famosa novela 'Entrevista con el vampiro' dos décadas después de la película protagonizada por Tom Cruise.

Con una temporada de ocho episodios en marcha para este mismo año, vamos a repasar todo lo que sabemos de la serie.

La historia

Bien. Lo más interesante que tenemos que saber aquí es que AMC se hizo con los derechos de 18 libros de Anne Rice: todas las Crónicas Vampíricas y Brujas de Mayfair (cuya serie está ya en marcha). El objetivo es el de abrir toda una franquicia. El primer título es, por supuesto, 'Entrevista con el vampiro'.

Si bien desde la cadena no han publicado una sinopsis oficial, sabemos que la novela gira en torno a un vampiro llamado Louis de Pointe du Lac, quien relata la historia de su vida a un periodista, más concretamente cómo se convirtió en un vampiro por Lestat de Lioncourt y las vivencias y aventuras que vivieron juntos.

El reparto

El dueto principal de 'Interview with the Vampire' está compuesto por Jacob Anderson en el papel de Louis y Sam Reid como Lestat. El resto del reparto se va sabiendo un poco a cuentagotas: Baley Bass como Claudia, Kalyne Coleman como Grace y Christian Robinson como Levi.

El rodaje

La primera temporada de 'Interview with the Vampire' ya se encuentra en producción. De hecho, el rodaje comenzó el pasado mes de diciembre en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

De momento, la serie consta de ocho episodios y cuenta con Alan Taylor en el puesto de director del piloto. Mark Johnson y Rolin Jones son los encargados del desarrollo de la serie, con este último sirviendo de guionista y showrunner.

La fecha de estreno

La cadena estadounidense AMC tiene programado el estreno de 'Interview with the Vampire' en algún momento por determinar de 2022. En España, de momento, no está confirmado el cómo veremos la serie.

El tráiler

De momento no tenemos tráiler de 'Interview with a Vampire' pero sí que podemos echar un pequeño vistazo a la serie en una promo conjunta que AMC+ publicó con motivo de la Superbowl.