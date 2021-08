'Entrevista con el Vampiro': Sam Reid sustituye a Tom Cruise como Lestat en la serie sobre la novela de Anne Rice

Sam Reid ha sido elegido para el papel principal de Lestat en la serie 'Entrevista con el vampiro' de AMC, según ha comunicado Variety. La serie, que recibió luz verde oficialmente en junio, se basa en la novela de Anne Rice del mismo nombre y llegará a la pequeña pantalla en 2022, casi veinte años después que la película.

Mismo punto de partida que el film de Neil Jordan

El libro se centra en el vampiro Louis de Pointe du Lac mientras relata la historia de su vida a un reportero, en particular cómo se convirtió en vampiro y luego fue tutelado por Lestat de Lioncourt. El casting podría representar una inversión a largo plazo en Reid por parte de AMC, ya que la compañía tiene los derechos de todos los libros de Rice 'Las crónicas vampíricas' y Lestat aparece en muchos episodios, Reid podría repetir al personaje en varias temporadas, aunque 'Entrevista con el vampiro' es es, de momento, la única aprobada por AMC.

Reid será el tercer actor en interpretar a Lestat en la pantalla, tras Tom Cruise en la versión de 1994 y de Stuart Townsend en 'La reina de los condenados' (Queen of the Damned, 2002), aunque pudo llegar a tener la cara de Robert Downey Jr. Actualmente, Reid protagoniza la serie australiana 'The Newsreader', e hizo un buen papel en la gran miniserie 'Lambs of God'.

'Entrevista con el vampiro' tendrá ocho episodios con miras a un debut en 2022 tanto en AMC como en AMC Plus. Rolin Jones es el guionsita, productor ejecutivo y showrunner de la serie bajo su contrato general con AMC Studios. Mark Johnson también será productor ejecutivo con Anne Rice y Christopher Rice también como productores ejecutivos. Alan Taylor dirigirá los dos primeros episodios y se desempeña como productor ejecutivo.