'Entrevista con el vampiro' salta a televisión: AMC prepara una serie basada en las novelas vampíricas de Anne Rice

Se venía trabajando desde hace un tiempo y ahora ha sido la cadena de cable estadounidense AMC la que ha dado luz verde a una serie basada en 'Entrevista con el vampiro'. La novela de Anne Rice llegará a la pequeña pantalla en 2022, casi veinte años después que la película.

Esta noticia llega un año después de que supiéramos que la cadena se había hecho con los derechos tanto de las Crónicas Vampíricas como de Las Brujas de Mayfair para la producción de varias series. No es la primera vez, de hecho, que la saga ha estado cerca de verse en televisión ya que allá por 2018 Bryan Fuller ('Hannibal') estuvo trebajando en adaptar el libro de Rice para Paramount.

Esta vez no será él quien esté al frente de esta nueva 'Entrevista con el vampiro', ya que la ficción, que contará con ocho episodios, estará guionizada por Rolin Jones. Entre las obras notables de Jones está su trabajo en 'Friday Night Lights' y 'Boardwalk Empire'.

«En 1973, una madre en duelo y escritora extraordinaria comenzó lo que se volvería la novela vampírica más excelente jamás escrita (con perdón de Mr. Stoker). Casi cincuenta años después sabemos lo que se espera de nosotros. Sabemos lo que este libro y los que le siguieron significan para sus fans. Os sentimos sobre nuestros hombros en lo que vamos al jardín salvaje. Louis y Lestat salen de su escondite y no puedo esperar a reunirlos con vosotros»

De momento no hay más detalles sobre esta adaptación, ya que no hay anunciado ni reparto ni quién más estará en el proyecto más allá de Jones y Mark Johnson de productores ejecutivos. El plan parece ser adaptar poco a poco (no han aclarado si en forma de temporadas o directamente series) la colección completa de novelas vampíricas de Rice.