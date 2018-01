Bryan Fuller cambia a los dioses por chupasangres: adaptará 'Entrevista con el vampiro' a televisión

Después de abandonar 'American Gods', y 'Star Trek Discovery', el productor, escritor y director Bryan Fuller ya tiene un nuevo trabajo. Está implicado en la adaptación de las populares novelas de vampiros de Anne Rice. Las mismas que se adaptaron en 'Entrevista con el Vampiro' (Interview with the Vampire, 1994) y 'La reina de los condenados' (Queen of the Damned, 2002).

En Tvline han informado que Fuller ya estaría trabajando mano a mano con la propia Anne Rice, quien en noviembre de 2016 recuperó los derechos cinematográficos de sus novelas, comenzando entonces a desarrollar una adaptación televisiva bajo el amparo de Paramount television. Su presidenta desea que Fuller se quede en el proyecto, como showrunner.

Según cuenta el hijo de la escritora:

Durante un año, mi madre y yo hemos tenido la alegría de trabajar con socios creativos en Paramount Television y Anonymous Content que comparten nuestra visión de una serie de televisión de prestigio, de larga duración, de alta calidad y altos valores de producción centrada en el viaje de el inmortal Lestat mientras viaja a lo largo del mundo de los vampiros detallado en The Vampire Chronicles.

Christopher Rice continúa, con una anécdota que deja claro que el creador del Hannibal televisivo es la mejor opción posible.

Un Fuller adolescente buscó a mi madre en la guía telefónica en la década de 1980 y la llamó, diciendo que quería escribir una adaptación cinematográfica de 'Entrevista con el vampiro', para su asombro, mi madre contestó al teléfono ella misma cuando le llamó, y cuando el chaval le contó sus intenciones de adaptar su libro a la pantalla grande, le dio el número del productor de Hollywood que poseía los derechos. Naturalmente, la respuesta del productor fue algo así como, "Eres demasiado joven, niño. Mejora tu talento. Tal vez algún día."

Ahora Fuller es uno de los reyes de la televisión de prestigio americana y, bueno, parece que ha elegido hacer esto por una buena razón. Aún no se sabe gran cosa, pero es posible que todo comience con la adaptación de la novela 'Lestat el vampiro'