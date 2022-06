'Madame Web': todo lo que sabemos sobre la película del Spider-Verso protagonizada por Dakota Johnson

Después del éxito arrollador de 'Spider-Man: No Way Home' y de los extraordinarios resultados en taquilla que han supuesto ambas entregas de 'Venom', era completamente lógico que la gente de Sony continuase apostando fuerte por un Spider-Verso cinematográfico cada vez más nutrido de personajes habituales —o no tanto— de las aventuras del trepamuros.

Después del desembarco de 'Morbius', y tras conocer que ya están en marcha las películas de Kraven el Cazador y El Muerto, el 7 de julio de 2023 llegará a nuestros cines 'Madame Web', así que vamos a ir calentando motores con este repaso a todo lo que conocemos sobre la adaptación de los cómics de Marvel.

Cuándo se estrena 'Madame Web'

A día de hoy, la fecha de estreno que figura en el calendario para 'Madame Web' está fijada en el 7 de julio del próximo 2023. Por supuesto, este dato no está exento de variar conforme se aproxime el lanzamiento debido a los clásicos reajustes derivados de novedades que se pisan, competidores indeseables o —esperemos que no sea el caso— reshoots necesarios para mejorar la calidad del filme una vez ha llegado a la sala de montaje.

Reparto y protagonistas de 'Madame Web'

Por el momento, la gran estrella de la función que se pondrá en la piel de Madame Web será Dakota Johnson, quien dio el campanazo con '50 sombras de Grey' tras su participación en filmes como 'La red social', y a quien hemos visto en títulos como 'Suspiria', 'La hija oscura', 'Malos tiempos en El Royale' o 'Wounds'.

Junto a Johnson, aún en papeles por determinar, el reparto lo completan Isabela Merced —'Dora y la Ciudad Perdida', 'Sicario: El día del soldado'—, Sidney Sweeney —'Euphoria', 'The White Lotus'—, Tahar Rahim —'Un profeta', 'The Mauritanian'— y Celeste O'Connor —'Cazafantasmas: Más allá'—; siendo la última incorporación Emma Roberts —'American Horror Story', 'Nerve', 'Scream 4'—.

La directora de 'Madame Web'

El asiento de directora de 'Madame Web' lo ocupará S.J. Clarkson, una auténtica veterana del panorama televisivo que ha participado en series de la talla de 'Life on Mars', 'Dexter', 'House' o la celebrada 'Sucession'; siendo su último trabajo hasta la fecha 'Anatomía de un escándalo'.

No obstante, si el fichaje inspira confianza es debido a que Clarkson tiene experiencia en esto de los superhéroes, ya que, además de haber dirigido varios episodios de 'Héroes', fue responsable de la puesta en escena de adaptaciones Marvel como 'The Defenders' o 'Jessica Jones'.

El equipo de 'Madame Web'

El equipo de 'Madame Web' continúa cogiendo forma durante su fase de preproducción, pero ya podemos confirmar que el libreto correrá a cargo de Matt Sazama y Burk Sharpless, responsables de los guiones de 'Morbius' —glups—, 'Dioses de Egipto' —glups 2—, 'Drácula: La leyenda jamás contada' —glups 3— y la infravalorada película de los 'Power Rangers' estrenada en 2017.

Por su parte, Ethan Tobman —'La habitación', 'Pam & Tommy', 'Free Guy'— será el encargado de capitanear el equipo de diseño de producción.

La historia de 'Madame Web'

A fecha de hoy, la historia del largometraje de 'Madame Web' y su premisa siguen siendo una incógnita. No obstante, sí podemos hablar de lo chocante que resulta el la elección de Dakota Johnson como protagonista si tenemos en cuenta que, en los cómics, su personaje es una anciana con una enfermedad neuromuscular crónica que está obligada a permanecer conectada a un soporte vital con forma de telaraña para permanecer con vida.

Algunas fuentes cercanas a la producción han comentado que se va a optar por un lavado de cara radical del personaje y que se aprovecharán de sus habilidades psíquicas para convertir a Web en una especie de Doctor Strange particular del Spider-Verso.

Tráilers, imágenes y póster

Aún es pronto para tener material promocional disponible, pero en cuanto podamos llevarnos algo a nuestras retinas, lo incorporaremos raudos a este repaso.