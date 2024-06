'Misión Imposible 8' - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, cambios, presupuesto descontrolado y todo lo que sabemos de la película de acción con Tom Cruise

La saga 'Misión Imposible' lleva ya casi 30 años asociada al nombre de Tom Cruise. Es evidente que la estrella de Hollywood siente debilidad por el personaje de Ethan Hunt, siendo el que más veces ha interpretado a lo largo de su carrera con gran diferencia. Eso sí, 'Misión Imposible 8' estaba llamada a ser su última vez, pero todo apunta a que ha habido un cambio de planes.

Ahora ha llegado el momento de hacer un repaso a todo lo que sabemos sobre 'Misión Imposible 8', desde su fecha de estreno hasta su reparto, sin olvidarnos de todos los contratiempos sufridos durante su rodaje. Obviamente, toda la información se irá actualizando a medida que se den a conocer más detalles sobre ella.

¿Cuándo se estrena 'Misión Imposible 8' en cines?

El estreno exclusivo en cines de 'Misión Imposible 8' está previsto para el 23 de mayo de 2025, siendo, sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas del año que viene.

Sin embargo, su fecha de lanzamiento ha sido ya retrasada en hasta cuatro ocasiones, por lo que no conviene descartar la posibilidad de un nuevo aplazamiento. Inicialmente se fijó su estreno para el 5 de agosto de 2022, siendo postergada 4 de noviembre de 2022, luego pasó al 7 de julio de 2023 y más tarde al 28 de junio de 2024.

¿Cuál es el título de 'Misión Imposible 8'?

Lo lógico habría sido que la película se titulase 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 2', pero el fracaso en taquilla de su predecesora ha llevado a tomar la decisión drástica de prescindir de la coletilla de 'Parte 2' y optar por algo diferente. No obstante, desde el estudio todavía no han dado a conocer cuál será el nuevo título.

'Misión Imposible 8' . reparto y protagonistas

Tom Cruise regresa una vez más en el papel de Ethan Hunt. Inicialmente se dijo que 'Misión Imposible 8' iba a ser la entrega final de la saga, pero Christopher McQuarrie ha dejado caer que sería posible hacer más en función de cómo responda el público. Ojo, que siempre puede ser una treta para intentar pillarnos a todos desprevenidos.

Además, 'Misión Imposible 8' traerá de vuelta a varios personajes de la saga. Por ejemplo, Ving Rhames y Simon Pegg volverán a interpretar a Luther y Benji, dos grandes aliados del protagonista. Por su parte, Hayley Atwell repetirá como Grace, Vanessa Kirby volverá a transformarse en Alanna, Henry Czerny retomará Kittridge, Esai Morales a Gabriel, Shea Wingham a Briggs, Greg Tarzan Davis a Degas, Pom Klementieff a Paris y Mariela Garriga como Marie.

Eso sí, el regreso más inesperado en 'Misión Imposible 8' será el de Rolf Saxon como William Donloe, el analista de la CIA que era transferido a Alaska tras robar Ethan Hunt los archivos secretos que debía proteger en la primera entrega.

Salvo enorme sorpresa -una tan grande que solamente podría tener lugar en una saga como 'Misión Imposible'-, Rebecca Ferguson no volverá como Ilsa Faust, mientras que tampoco es nada probable el regreso de Jeremy Renner como William Brandt pese a que el actor ha confesado que ya está listo para volver a la saga.

Entre los fichajes destaca que Holt McCallany ('Mindhunter') se une a la saga para dar vida a Bernstein, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y Nick Offerman ('The Last of Us') a Sydney, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. También a unen a la saga en personajes todavía por concretar Janet McTeer, Hannah Waddingham, Lucy Tulugarjuk, Katy O'Brian y Tramell Tillman.

Por su parte, McQuarrie vuelve a ejercer como director, papel que ha asumido en exclusiva en la saga desde 'Nación secreta'. Además, también vuelve a ocuparse del guion junto a Erik Jendresen, con quien ya escribiera la anterior entrega.

'Misión Imposible 8' - rodaje

El plan inicial era rodarla de forma consecutiva a 'Sentencia Mortal', pero finalmente solo dejaron alguna escena grabada. El grueso del rodaje de 'Misión Imposible 8' arrancó en marzo de 2022 en Reino Unido y ha transcurrido también en diferentes localizaciones de Malta, Sudáfrica, Italia y Noruega.

La campaña de promoción de 'Sentencia Mortal' obligó a hacer una pausa en el rodaje y las huelgas de Hollywood obligaron a paralizarlo durante varios meses. Finalmente, las cámaras volvieron a rodar en marzo de 2024, pero en mayo hubo que volver a pararlo todo durante semanas por culpa de una avería en un submarino de 23 millones libras.

Todo eso ha llevado a que el presupuesto de la película se haya descontrolado, con algunos medios incluso apuntando a la posibilidad de que roce ya los 400 millones de dólares.

'Misión Imposible 8' - tráilers, imágenes y cartel

Por desgracia, Paramount todavía no ha lanzado ninguna imagen oficial de 'Misión Imposible 8'. En cuanto haya algo, lo incluiremos aquí.

