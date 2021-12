'Raised by Wolves': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie producida por Ridley Scott para HBO Max

Fue una gratísima sorpresa cuando aterrizó en nuestras pantallas en 2020 y estamos esperando con ganas la temporada 2 de 'Raised by Wolves', la serie de ciencia ficción creada por Aaron Guzikowski y respaldada y dirigida por Ridley Scott para HBO Max.

Después de disfrutar (o ponernos al día, que estáis a tiempo) con la temporada 1, vamos a ver todo lo que sabemos de la temporada 2 de la ficción.

Según la sinopsis oficial, después de los hechos de la primera temporada, en estos nuevos episodios veremos a Madre y Padre e hijos uniéndose a la colonia atea formada en la misteriosa zona tropical de Kepler 22b. Sin embargo no será fácil navegar por esta extraña nueva sociedad.

Y es que veremos cómo el "hijo natural" de madre amenaza con extinguir lo que queda de la raza humana. Y ya podemos imaginar que los humanos no van a quedarse quietos. Esperamos también que dé respuestas a cosas pendientes como los fósiles alienígenas, las voces de Marcus o por qué Campion no se ve afectado por la radiación.

La serie está protagonizada por Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong, Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht, Jennifer Saayeng y Travis Fimmel.

🐺 We’re back! 🐺



Big news this week! Watch this space!



Feeling incredibly fortunate for being here. Thanks to not only the creators & the network, but a BIG THANK YOU to the people who watch & enjoy the show!



Let's have at them.#raisedbywolvesmax @raisedwolvesmax @hbomax pic.twitter.com/w8qKEsy4FH