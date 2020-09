'Raised by Wolves': la teoría que conecta la serie de Ridley Scott con el texto religioso 'El libro de Enoc'

'Raised by Wolves', la contundente serie de HBO max, emitida en España por TNT podría estar basada en secreto en 'El libro de Enoc', según una teoría de un usuario de Reddit que ha creado una conversación en redes. Específicamente, The Big Lahey se refiere a 'El libro de los vigilantes', que comprende los capítulos 6 a 36, que tratan sobre la creación y que conectan con las creencias judeocristianas modernas, y, teniendo en cuenta la obsesión con los textos religiosos de Ridley Scott, no es nada descabellado.

Posibles SPOILERS de la trama de la serie

Ángeles caídos y textos sagrados

Ridley Scott no es el guionista, sino Aaron Guzikowski, sin embargo, los temas encajan en las obsesiones del productor y director. En el libro hay algunos de esos temas, compartidos también con la serie, como cielo e infierno, demonios y ángeles, y, sobre todo, los nephilim, la descendencia híbrida de "los hijos de Dios" y "las hijas de los hombres" que un grupo rebelde de ángeles caídos raptó y crió antes del Diluvio, la historia de Noé y el arca, que a quienes hayan visto la serie les sonará como uno de los elementos claves de la trama. El Libro de Enoc también describe en detalle, el origen de los demonios:

"Los espíritus de los gigantes afligirán, oprimirán, destruirán, atacan, pelean y causan destrucción en la tierra, y causan problemas; no comen, pero sin embargo tienen hambre y sed, y provocan escándalos. Y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque proceden de ellos. Desde los días de la matanza, destrucción y muerte de los gigantes, de las almas de cuya carne los espíritus, habiendo salido, destruirán sin incurrir en juicio" Enoc 15:8–12, 16:1.

El usuario sostiene que estas serían las criaturas que atacan el campamento. Aunque buscan comida y no toman nada, buscan tirar a los niños a los agujeros y dicen que su carne sabe a cerdo por lo que podrían, como dice el libro, "provenir de los humanos", es decir, tener alguna conexión genética. La implicación del texto es más bien que Kepler-22b es un planeta que fue el Jardín del Edén y probablemente una consecuencia del gran diluvio.

En el libro, la humanidad fue creada en el Edén o llevada allí para intentar una mejora o integración con lo celestial a través de la reproducción por algunos seres avanzados conocidos como los Vigilantes: ángeles caídos que tomaron a los humanos, crearon nephilim y les enseñaron a todos todo lo que hay bajo el sol, incluida la astronomía, una lección que nosotros hemos visto el episodio cinco. Todo esto sería un reflejo de los esfuerzos de los androides con los niños.

El usuario continúa con una análisis de la introducción al Libro de Enoch:

"Las palabras de la bendición de Enoc, con las cuales bendijo a los elegidos y justos, que vivirán en el día de la tribulación, cuando todos los impíos serán eliminados. Y tomó su parábola y dijo: Enoc, un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, vio la visión del Santo en los cielos, que los ángeles me mostraron, y de ellos escuché todo, y de ellos entendí, como vi, pero no para esta generación, sino para una remota que está por venir".

Kepler-22b es un lugar remoto y hay un humanoide que se infiltró entre los supervivientes mitraicos, podría ser un humano que los venció a todos allí. El equivalente a un nephilim que fuera un remanente de la humanidad antes de que ellos llegaran y de los pocos que de alguna manera escaparan del "destino demoníaco" del resto y siguió viviendo en el planeta que, por cierto, coincide con algunas descripciones de Enoc sobre una especie de desierto o tierra agonizante en las que se mencionan agujeros en todas partes.

El paraíso perdido

Hay demasiadas ideas sueltas e inconexas en la teoría, pero entre ellas hay algunos paralelismos entre las historias del renacimiento de la humanidad y pistas aún vagas como el dodecaedro ardiente que quema a un sumo sacerdote, esqueletos de serpientes gigantes, grandes agujeros en el suelo o el título del próximo episodio a emitir en HBO Max, 'Paraiso perdido'. La teoría sugiere que Kepler-22b también es una prisión para el ángel caído Azâzêl, que está "criando" a un anticristo. En el libro de Enoc, el ángel caído es responsable de introducir a los humanos al conocimiento prohibido.

En 'Raised by Wolves' hay una voz que le dice a un violador que viole, tal vez en un esfuerzo por crear niños huérfanos y también le dijo algo al falso Marcus que lo llevó a convertirse en líder esa noche, expresado específicamente por un profeta. Pero el falso Marcus es alguien que interpreta a un tipo disfrazado de otro que se convirtió en un falso profeta en toda regla, lo que le podría prefigurar como un "Anticristo".

Hay otros detalles religiosos como el bisturí dorado con sangre de la visión de Marcus, que se relacionan con la Lanza de Longinus (La lanza sagrada que traspasó el costado de Jesús), también Tempest mata a un "demonio o nephilim" incorpóreo, perforándole el costado. También tenemos la profecía de Un niño huérfano que habita una tierra vacía, que suena a Campion ya que Madre y Padre usan medios artificiales para crear "niños híbridos" que pueden interpretarse así como nephilim, algo reforzado por la apariencia angelical de Madre, tras la incubación. La teoría también sugiere que el feto de Tempest, dependiendo del destino de esta, podría convertirse en otro huérfano en una tierra vacía.

Prometeo, la obsesión de Ridley Scott y las muchas otras conexiones mitológicas

A pesar de que muchas de estas ideas están aún muy cogidas con pinzas, todo el paralelismo con la creación no es nuevo en la obra de Ridley Scott, de hecho es muy obvio en 'Blade Runner' (1982), 'Prometheus' (2012) y 'Alien Covenant' (2018), donde abordaba todos estos temas en forma de alienígenas angelicales, androides que difuminan la línea de la humanidad, Jesucristos espaciales y la creación de la humanidad y la decisión de Dios de rehacer indebidamente dicha creación.

Aquí, Madre recuerda a su creador y le venera como su dios, la confianza en que este tenía razón es su misión se convierte en "su religión". Pero el punto al que más ha vuelto el director es a la caída de Lucifer, específicamente al 'Paraíso perdido' de Milton y la deformación de formas de vida para crear monstruos. Si 'Covenant' ya dejaba todo claro en su póster, 'Raised by Wolves' se encamina a ser una versión más clara y desarrollada.

Impresionante el nuevo poster de ‘Alien: Covenant’, inspirado en Paradise Lost de John Milton pic.twitter.com/ZEwG5Ei3g4 — Felipe Henriquez 🎥 (@pipevicioso) March 23, 2017

Aún queda mucho camino por delante, y está claro que El libro de Enoc no es el único referente religioso y cultural de la serie, ya que hay obvios parecidos, por ejemplo, con Adán y Eva (padre y madre) obligados a criar a sus hijos en un erial como castigo a su desobediencia (que aquí sería a los mitráicos). Lo curioso es que la teoría no atienda a otros pasajes de Enoc como El Libro de los sueños y sus visiones apocalípticas, que la serie incluye a modo de pasado.

Lo más claro, de momento, son las referencias a la antigua mitología romana, desde el título, que hace una inmediata llamada a la historia de Rómulo y Remo, hijos de la hija de Eneas, Ilia (Rhea Silvia). Rhea Silvia fue violada por Marte para engendrar a los fundadores romanos, que fueron amamantados por Lupa, una loba / diosa que recuerda a Madre, en su forma de guerra una diosa con sus 6 tetinas en el abdomen, por lo que Tempest sería Ilia y Marte está representado por Sol, ya que fue un miembro de la religión mitraica, también un culto en el imperio romano.

'Raised by Wolves' tiene tantas referencias para rascar que parece una collage de paralelismos históricos, mitológicos y religiosos sin una forma concreta. Veremos hacia dónde llevan la historia el resto de capítulos, puesto que da la impresión, de estar viendo el cimiento para una historia más grande, en la que el punto de partida será solo una anécdota o, exactamente, un Libro del Génesis de un relato que aún no está escrito, por lo que, de momento, estas teorías forman parte de un juego que muestra las posibilidades de conversación gracias al estreno tradicional con episodios semanales.