'La rueda del tiempo': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie fantástica de Amazon Prime Video

Este pasado viernes ha terminado 'La rueda del tiempo', la ambiciosa serie de fantasía de Prime Video que se ha confirmado como uno de los mayores éxitos de la plataforma. Con la primera tanda de la adaptación de los libros de Robert Jordan concluida, vamos a ver todo lo que se sabe de la temporada 2 de la serie.

A estas alturas poco se sabe de qué vamos a ver en la temporada 2 más allá de las cosas que podemos intuir que se trasladarán de los libros a la serie. En 'El ojo del mundo' hemos tenido un buen vistazo al pasado de, valga la redundancia, este mundo, para saltar a la revelación (y sus consecuencias) de que Rand es el Dragón Renacido. Además hemos tenido una gran batalla que ha dejado a los héroes tocados. Sobre todo en la de Rand vs El oscuro.

Rafe Judkins, el showrunner de la serie no ha querido adelantar muchos detalles de trama pero sí que ha confirmado que seguirá explorando elementos que ya ha podido presentar pero que cobran importancia en el futuro de la saga como los Seanchan:

Respecto al cuerno de Valere, también veremos más de esto en la temporada 2:

Quizás lo más llamativo del reparto para la temporada 2 sea que Dónal Finn sustituirá a Barney Harris como Mat Cauthon. No será el único rostro nuevo que veamos ya que tendremos a Guy Roberts, Arnas Fedaravicius y Gregg Chillingirian como Uno Nomesta, Masema y Ingtar Shinowa respectivamente.

Ceara Covenay se une como uno de los personajes favoritos de los lectors, Elayne Trakand. Además Natasha O'Keeffe y Meera Syal están confirmadas pero sin personajes.

Estos se unirán a un ya ingente reparto principal capitaneado por Rosamund Pike como Moiraine, Daniel Henney como Lan, Josha Stradowski como Rand, Madeleine Madden como Egwene, Marcus Rutherford como Perrin y Zoë Robins como Nynaeve.

And the wheel keeps weaving... Filming for Season 2 of our series kicks off today! #TheWheelofTime pic.twitter.com/Dpj26qabMW