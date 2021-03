'Toy Boy': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de Netflix y Atresplayer

El futuro de 'Toy Boy' se presenta muy poco halagüeño tras el mal funcionamiento de su emisión en abierto en Antena 3. Sin embargo, su salto a Netflix consiguió que la serie disparase su popularidad y finalmente se llegase a un acuerdo entre la plataforma y Atresmedia para dar luz verde a una segunda temporada. A continuación encontraréis todo lo que se sabe sobre ella hasta ahora

La historia

La serie tendrá que cambiar de local tras la explosión que tuvo lugar en el Inferno, pero la vida no va a ser fácil para Hugo, ya que ha conseguido demostrar su inocencia, pero para ello ha hecho varios enemigos por el camino. Entre eso y su deseo de vengarse del responsable de que Triana haya estado a punto de morir, todo se complicará...

Todo esto llevará a Hugo al One Per Cent, un club de striptease de primera categoría en el que empezará a trabajar para intentar destapar la verdad sobre lo sucedido. El problema es que los dos hermanos italianos que llevan el club no van a estar muy por la labor de que nadie meta las narices en su negocio...

El reparto

Jesús Mosquera, María Pedraza y Cristina Castaño volverán a dar vida a los personajes que ya interpretasen en la primera temporada de la serie, estando también confirmados los regresos de Carlo Costanzia, Carlos Scholz, José de la Torre y Raudel Raúl Martiato.

Entre los recién llegados sobresalian los nombres de Michele Morrone ('365 días') y Federica Sabatini para interpretar a los dos hermanos propietarios de One Per Cent, un club de striptease de alto standing de Marbella, pero finalmente Morrone ha abandonado la serie por razones personales y estamops sin sustituto. Además, también participará Álex González, al que pudimos ver recientemente en '3 caminos', en un personaje por el momento desconocido.

El equipo

Pablo Roa y Fernando Sancristóbal ejercerán como coordinadores de guion, en cuya elaboración también participarán Fran Carballal, Nerea Gil, Enrique Lojo, Pablo Manchado y Verónica Marzá. Por su parte, la puesta en escena de los nuevos episodios correrá a cargo de Javier Quintas, quien ya se ocupó de la puesta en escenas de varios de la primera, y Laura M. Campos.

El rodaje

Las grabaciones de la temporada 2 arrancarán en breve en la provincia de Málaga y si vives allí, quizá aún estés a tiempo de presentarte a un casting para participar en la serie.

El tráiler

Por el momento no nos queda otra que esperar, porque todavía no hay ni siquiera imágenes oficiales de la temporada 2.

La fecha de estreno

Se desconoce cuándo podremos ver la segunda temporada, pero lo más probable es que como mínimo tengamos que esperar hasta 2022. La mejor referencia que tenemos es que la primera comenzó sus grabaciones en octubre de 2018 y su estreno no tuvo lugar hasta septiembre de 2019. 11 meses...

Lo que sí es seguro es que se verá primero en Atresplayer y después se distribuirá internacionalmente a través de Netflix.