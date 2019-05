Tarantino competirá en Cannes con 'Érase una vez en Hollywood', considerada como "su película más personal"

Cannes ya tiene su título estrella. Hace un par de semanas se anunció la sección oficial de la 72ª edición del prestigioso certamen y, aunque incluía nombres potentes, faltaba Quentin Tarantino con 'Érase una vez en Hollywood'. Sin embargo, hoy es noticia que la película estará terminada a tiempo y podrá competir por la Palma de Oro.

Así lo ha revelado el festival con una nota de prensa donde, además de confirmar la duración oficial de 'Érase una vez en Hollywood' (¡2 horas y 45 minutos!), dejan las siguientes declaraciones:

"Temíamos que el film no estuviera listo, ya que no se estrenará hasta finales de julio, pero Quentin Tarantino, que no ha abandonado la sala de montaje en cuatro meses, ¡es un auténtico, leal y puntual hijo de Cannes! Como con 'Inglourious Basterds' ['Malditos bastardos'], definitivamente estará allí –25 años después de la Palma de Oro por 'Pulp Fiction'– con un film terminado en 35mm y acompañado por su reparto (Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt). Su film es una carta de amor al Hollywood de su infancia, un tour de música rock de 1969, y una oda al cine en general."

Esas palabras sobre el 9º largometraje de Tarantino llegan poco después de que el productor David Heyman haya calificado 'Érase una vez en Hollywood' como el trabajo más personal de su director, aclarando que no está centrada en los brutales asesinatos del clan Manson. Esto es lo que ha dicho:

"Están las tres clases de Hollywood. Está el alto Hollywood de Sharon, la estrella en declive de Rick, y está Cliff, que vive más lejos y con medios más humildes. Estas dos personas tienen una historia en común y una lealtad mutua que es realmente poderosa. Realmente, es un film sobre esa amistad y sobre el poder de esa amistad conforme avanzan en sus viajes juntos y por separado. Este es el film más personal de Quentin. Son sus memorias sobre crecer en Los Angeles y ser un fan de Hollywood."

Más incorporaciones a la programación de Cannes 2019

'Érase una vez en Hollywood' no es el único título que se añade a la programación del 72º festival de Cannes. También entra en la sección oficial a concurso 'Mektoub, My Love: Intermezzo', lo nuevo de Abdellatif Kechiche, ganador de la Palma de Oro hace seis años con 'La vida de Adele' (de hecho, tuvo que subastar el premio para poder seguir trabajando en su nueva obra). La película no está terminada y se proyectará en los últimos días del festival (14-25 de mayo) para dejar algo más de tiempo. Al parecer, dura CUATRO HORAS y continúa la historia de 'Mektoub, My Love: Canto uno' (2017), retratando la juventud francesa de los años 90.

Por otro lado, en la Croisette se presentarán fuera de competición 'Lux Æterna', un mediometraje de 50 minutos realizado por Gaspar Noé, 'Chicuarotes' de Gael García Bernal, 'La Cordillera de los sueños' de Patricio Guzmán, 'Ice on Fire' de Leila Conners y '5B' de Dan Krauss. En la sección "Un certain regard" entran otros dos largometajes: 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' de Lorenzo Mattotti y 'Odnazhdy v Trubchevske' de Larissa Sadilova.