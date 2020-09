'Beginning' gana la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián 2020: "Cine auténtico que llena de llamas la pantalla"

Se acaba de anunciar el palmarés del Festival de San Sebastián 2020. La gran triunfadora ha sido 'Beginning', obra de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili. Luca Guadagnino, presidente del jurado de esta 68ª edición, ha justificado la Concha de Oro con estas palabras: "La película ha sido una revelación, un momento de cine auténtico que llena de llamas la pantalla".

La historia de 'Beginning' tiene lugar en un tranquilo pueblo cuando un grupo extremista quema el lugar de culto de una comunidad de Testigos de Jehová. La búsqueda de justicia desencadena unos acontecimientos que provocan que la familia del líder de la comunidad quede completamente aislada y a merced de la hostilidad de la policía local...

La película, una producción franco-georgiana que supone el debut en el largometraje de Dea Kulumbegashvili, no solo se ha alzado con la prestigiosa Concha de Oro sino que también ha recibido los premios a la mejor dirección, mejor guion y mejor actriz (Ia Sukhitashvili).

Por otro lado, cabe destacar que la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina ha sido para el grupo de actores principales del último film de Thomas Vinterberg, 'Druk' ('Another Round'); es decir, el galardón cae en manos de Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe. Por otro lado, el jurado ha entregado su Premio Especial al documental 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', de Julien Temple, "por la hermosa, poética, inquebrantable e irreductible energía punk".

Con la clausura de Donostia 2020 se da por finalizada una extraña temporada de festivales que ha estado marcada por la alarma del coronavirus, la cancelación de Cannes (cuyo único consuelo es haber puesto su sellito de "sección oficial" a 56 títulos que darán que hablar) y el triunfo de las cineastas: antes de Kulumbegashvili, Chloé Zhao ganó en Venecia y Toronto con 'Nomadland'. Esperemos que en 2021 estemos mejor protegidos contra la maldita COVID-19 y podamos volver a las salas de cine sin miedo al contagio.

Galardones oficiales

CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA: DASATSKISI / BEGINNING de DEA KULUMBEGASHVILI (FRANCIA - GEORGIA)

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: CROCK OF GOLD: A FEW ROUNDS WITH SHANE MACGOWAN de JULIEN TEMPLE (REINO UNIDO)

CONCHA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN: DEA KULUMBEGASHVILI, por DASATSKISI / BEGINNING

CONCHA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ: IA SUKHITASHVILI, por DASATSKISI / BEGINNING de DEA KULUMBEGASHVILI (FRANCIA - GEORGIA)

CONCHA DE PLATA AL MEJOR ACTOR: MADS MIKKELSEN,THOMAS BO LARSEN, MAGNUS MILLANG, LARS RANTHE, por DRUK / ANOTHER ROUND de THOMAS VINTERBERG (DINAMARCA - SUECIA - PAÍSES BAJOS)

PREMIO DEL JURADO AL MEJOR GUIÓN: DEA KULUMBEGASHVILI, RATI ONELI DASATSKISI / BEGINNING (FRANCIA - GEORGIA)

PREMIO DEL JURADO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA: YUTA TSUKINAGA, por NAKUKO WA INEEGA / ANY CRYBABIES AROUND? de TAKUMA SATO (JAPÓN)

#68SSIFF | DECLARACIONES DE PREMIAD@S https://t.co/z0oJt7rZhj — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) September 26, 2020

Otros premios oficiales

PREMIO KUTXABANK-NEW DIRECTORS: LA ÚLTIMA PRIMAVERA / LAST DAYS OF SPRING ISABEL LAMBERTI (HOLANDA - ESPAÑA)

MENCIÓN ESPECIAL: GĒ SHĒNG YUÁN HÉ MÀN BÀN PĀI / SLOW SINGING DONG XINGYI (CHINA)

PREMIO HORIZONTES: SIN SEÑAS PARTICULARES / IDENTIFYING FEATURES de FERNANDA VALADEZ (MÉXICO - ESPAÑA)

MENCIÓN ESPECIAL: LAS MIL Y UNA / ONE IN A THOUSAND de CLARISA NAVAS (ARGENTINA - ALEMANIA)

PREMIO ZABALTEGI-TABAKALERA: A METAMORFOSE DOS PÁSSAROS / THE METAMORPHOSIS OF BIRDS de CATARINA VASCONCELOS (PORTUGAL)

MENCIÓN ESPECIAL: DOMANGCHIN YEOJA / THE WOMAN WHO RAN HONG SANG-SOO (COREA DEL SUR)

PREMIO ORONA - NEST: CATDOG Cortometraje de ASHMITA GUHA (INDIA) Film & Television Institute of India (FTII) (India)

MENCIÓN ESPECIAL: THE SPEECH Cortometraje de HAOHAO YAN (EEUU) American Film Institute (EE.UU.)

PREMIO DEL PÚBLICO CIUDAD DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: THE FATHER (EL PADRE) de FLORIAN ZELLER (REINO UNIDO)

PREMIO A LA MEJOR PELÍCULA EUROPEA: EL AGENTE TOPO / THE MOLE AGENT de MAITE ALBERDI (CHILE - EEUU - ALEMANIA - HOLANDA - ESPAÑA)

PREMIO IRIZAR AL CINE VASCO: ANE / ANE IS MISSING de DAVID PÉREZ SAÑUDO (ESPAÑA)

MENCIÓN ESPECIAL: NON DAGO MIKEL? / WHERE IS MIKEL? (¿DÓNDE ESTÁ MIKEL?) de AMAIA MERINO, MIGUEL ANGEL LLAMAS (ESPAÑA)

Otros premios

PREMIO RTVE - OTRA MIRADA: NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEMPRE) ELIZA HITTMAN (EEUU)

MENCIÓN ESPECIAL: GAL-MAE-GI / GULL de KIM MI-JO (COREA DEL SUR)

PREMIO COOPERACIÓN ESPAÑOLA: SIN SEÑAS PARTICULARES / IDENTIFYING FEATURES de FERNANDA VALADEZ (MÉXICO - ESPAÑA)

Premios honoríficos