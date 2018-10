Sitges 2018 en vídeo: repasamos las ganadoras, el festival y el fantástico fin de fiesta con Carpenter

No es plan de arrancar la semana con un mensaje pesimista, pero la depresión post Sitges está haciéndose notar y me es imposible comenzar a escribir esta despedida diciendo que todo lo bueno se acaba. Porque los diez días que hemos pasado en la costa catalana pegándonos un atracón de cine fantástico y disfrutando del inigualable ambiente del certamen han tocado a su fin, dejándonos con un vacío en nuestros corazoncitos que intentaremos rellenar con el vídeo de despedida y cierre de Sitges 2018 que os traemos a continuación.

En él, hacemos un repaso a los premios más destacados del palmarés de esta quincuagésimo primera edición —que, sorprendentemente, no ha provocado la furia de los presentes como en años anteriores—, hacemos un balance general del festival que, en términos generales, nos ha dejado un muy buen sabor de boca y, como no podría ser de otro modo, comentamos el gran fin de fiesta que ha sido el alucinante concierto del master of horror John Howard Carpenter.

Poco más queda por decir más allá de que ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros nuestro periplo por el que es hogar para muchos aficionados del fantástico y que, si todo va bien, el año que viene nos encontraremos de nuevo en un Sitges 2019 que, por el momento, tiene en el punto de mira los aniversarios de grandes joyas como 'Alien', 'Mad Max' y 'The Warriors'.