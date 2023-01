Globos de Oro 2023: la victoria de 'Pinocho de Guillermo del Toro' como mejor película animada convierte a Netflix en la primera plataforma en hacerse con el galardón

La competencia era considerable e incluía a grandes estudios como Pixar y Dreamworks Animation con sus 'Red' y 'El gato con botas: El último deseo' respectivamente, la celebrada 'Marcel the Shell with Shoes On' y el último trabajo de Masaaki Yuasa estrenado bajo el título de 'Inu-Oh'; pero finalmente se ha hecho justicia y la maravillosa 'Pinocho de Guillermo del Toro' ha terminado haciéndose con el Globo de Oro a la mejor película animada.

Stop motion de récord

Esto, además de permitirnos ver una vez más al cineasta mexicano levantar la estatuilla cinco años después de su triunfo como mejor director por su trabajo en 'La forma del agua', ha convertido a Netflix en la primera plataforma de streaming en llevarse el Globo de Oro en la categoría de animación y a del Toro en el primer realizador latino en alzarlo en solitario —los codirectores no suelen contabilizarse—.

De este modo, el gigante del streaming está un paso más cerca de hacerse con el ansiado Óscar tras haber pinchado durante tres años consecutivos con '¿Dónde está mi cuerpo?', 'Klaus', 'Más allá de la luna' y 'Los Mitchell contra las máquinas'; y es que únicamente cuatro ganadores del Globo han fracasado en su carrera por el Óscar —'Cars', 'Las aventuras de Tintín', 'Cómo entrenar a tu dragón 2' y 'Mr. Link: El origen perdido'—.

Con este galardón Guillermo del Toro vuelve a reivindicarse como uno de los mejores y más especiales cineastas en activo, y en su discurso de aceptación, tan fantástico como de costumbre, no ha dudado en reivindicar la animación como "cine" y en subrayar su verdadera naturaleza: "La animación no es un género para niños, es un medio". Grande.