'La sociedad de la nieve' se va de vacío en los Globos de Oro frente a 'Anatomía de una caída', pero todavía se guarda el comodín de los Óscar

No ha tenido suerte 'La sociedad de la nieve' en los Globos de Oro. La última película de J.A. Bayona no solo no ha tenido un gran recorrido en cines (teniendo en cuenta que era un estreno reducido de Netflix, tampoco es sorpresa), sino que no logró hacerse con el premio a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la gala de anoche. No obstante, la ausencia de 'Anatomía de una caída' y otras fuertes competidoras podría ser su comodín de cara a los Óscar.

Respuesta helada

Ya tenemos la lista de ganadores de los pasados Globos de Oro y, entre las películas premiadas, finalmente se alzó la maravillosa 'Anatomía de una caída' como Mejor Película en Lengua Extranjera. No es de extrañar, teniendo en cuenta que la cinta ha arrasado en festivales, incluyendo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La película dirigida por Justine Triet se impuso a duros competidores en su categoría, como 'Vidas pasadas' (EE.UU.), 'Yo, capitán' (Italia), 'La zona de interés' (Reino Unido) y 'La sociedad de la nieve' (España).

Sin embargo, puede que no todo este perdido para España de cara a los Premios Óscar: la revisión de Bayona de esta recordada historia de supervivencia (en la que también se basa 'Viven') tal vez tenga una oportunidad en los premios de la Academia de Hollywood, ya que no competirá directamente contra su vencedora.

Por algún motivo incomprensible, Francia decidió que era mejor idea presentar 'A fuego lento' como candidata a los Óscar, dejando así 'Anatomía de una caída' fuera de competición. Tampoco participará en la categoría 'Vidas pasadas' porque, pese a que el coreano es la lengua mayoritoria de la película, es producción estadounidense.

La ausencia de estas dos rivales le pone más fácil las cosas a la de Bayona, no obstante, aún tendrá que tumbar a otras más que interesantes producciones extranjeras que tienen muchas papeletas para triunfar, como la ya mencionada 'Yo, capitán', la celebrada 'Fallen leaves' o 'Perfect days', lo último de Wim Wenders.

En Espinof: