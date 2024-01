El fracaso de 'La sociedad de la nieve' en cines. Un misterio con demasiadas partes interesadas como para creernos del todo a cualquiera de ellas

Estos días se está hablando mucho de 'La sociedad de la nieve', el nuevo largometraje de Juan Antonio Bayona que viene acompañado de la aureola de película española más cara de la historia. La producción de Netflix también es la representante española de cara a los próximos Óscar y se lanzó en cines antes de su llegada a la plataforma este pasado 4 de enero.

Dentro de poco conoceremos sus datos en streaming, pero estos días se está hablando demasiado de sus ingresos en taquilla sin tener una base incuestionable para ello. Lo primero que hay que tener en cuenta es que 'La sociedad de la nieve' no tuvo el estreno masivo que uno esperaría de una cinta de Bayona, algo que se debe principalmente a que tanto Yelmo como Cinesa se negaron a estrenarla.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Pocas certezas

El motivo oficial de ello tampoco se sabe, aunque lo más probable es que se deban a que las dos principales cadenas de cines de nuestro país se negasen a estrenar una película que iba a llegar en streaming apenas unas semanas después. Cada uno lleva su negocio como crea conveniente, algo que también aplica al caso de Netflix, compañía que estrena muy pocas de sus películas en cines y en casi todos los caso se hace de forma tan limitada que podríamos considerar su paso por salas como una mera anécdota.

De hecho, Netflix se ha negado de forma tajante a compartir los datos en taquilla de sus películas, pero en España el Ministerio de Cultura obliga a que eso se haga. El problema es que los tiempos varían con respecto al resto de largometrajes, cuyos ingresos se miden a diario a través de Comscore. Eso ha llevado a que esos titulares tachando a 'La sociedad de la nieve' como fracaso no haya que tomárselos demasiado en serio. Al menos no por ahora.

Todo explotó con un artículo de El Periódico a raíz de que el mismo día del estreno de 'La sociedad de la nieve' en Netflix apareciesen sus primeros datos de taquilla en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales: 255.707 euros. Una cifra que en sí misma no nos dice gran cosa, porque no existe la certeza de qué tiempo cubría. ¿Eran los ingresos del viernes de su estreno, de su primer fin de semana en cines o de qué exactamente? Se asume que puede ser de los dos primeros días, pero no hay ninguna certeza.

Lo mismo sucede cuando el ICAA actualizó otra vez los datos de taquilla para señalar que la película dirigida por el autor de 'Un monstruo viene a verme' había elevado esas cifras hasta los 764.258,20 euros. ¿Cubre eso en realidad el primer fin de semana? ¿Son las cifras de su primera semana completa en cines? No se sabe. La única certeza la tendremos cuando la película haya desaparecido de las salas y el ICAA esté un tiempo sin actualizar la cifra de taquilla.

Con todo, es muy fácil asumir que 'La sociedad de la nieve' habría sido un fracaso incluso si hizo esos 764.258 euros durante su primer fin de semana, ya que es una cifra un tanto escasa para una película cuyo presupuesto se estima en los 60 millones de euros. Además, ese mismo fin de semana, 'Wonka' logró unos ingresos de casi 1,4 millones de euros en nuestro país. De hecho, hasta 'Ocho apellidos marroquís' hizo más esos días, ya que sumó 782.003 euros.

¿Por qué entonces no sentenciamos sin más a 'La sociedad de la nieve'? Es una idea tentadora, sobre todo para mí, que nunca he disfrutado demasiado con el cine de Bayona, pero como mínimo sería algo demasiado apresurado, ya que solamente con unos datos de taquilla no es suficiente.

Pensemos por ejemplo en que la anterior película de Netflix que gozó de un estreno comparable en número de salas en España fue 'Ejército de los muertos'. Con un presupuesto estimado entre los 70 y los 90 millones de dólares, el largometraje de Zack Snyder apenas ingresó 48.116,42 euros en nuestro país. ¿Convierte eso en un éxito a 'La sociedad de la nieve' por la inevitable comparación? Pues tampoco, porque hasta 'El asesin0', el último trabajo de David Fincher, mejoró recientemente esos datos, pues se despidió de las pocas salas en las que estuvo con 98.230 euros.

El problema realmente radica en que estos estrenos en cines casi parecen más una simple estrategia publicitaria por parte de Netflix y que a la compañía de streaming le da directamente igual si ingresan 1.000 euros o 10 millones. No es su negocio y así resulta imposible compararlo con el resto de estrenos, pero hay a quien le interesa seguir viéndolo así.

Pero si alguien se quiere quedar con que 'Ocho apellidos marroquís' ha ingresado mucho más, dudo mucho que vayamos a tener forma alguna de discutirlo. Ahora, ¿cómo seguimos luego la comparación con el impacto que suponga para Netflix lo que todo apunta a ser un éxito histórico de 'La sociedad de la nieve' en streaming? Que, guste más o menos, la película nació para verse allí y Netflix no ha hecho nada por disimularlo -cosa que, por ejemplo, sí hizo Apple con las reciente 'Los asesinos de la luna' y 'Napoleón'-.

En Espinof: