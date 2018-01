El trailer de la temporada 3 de 'Channel Zero' promete canibalismo y un inquietante Rutger Hauer

Ya sabíamos la fecha de estreno, mucho antes de lo esperado: apenas un mes queda para el regreso de 'Channel Zero' con su nueva temporada, la tercera: 7 de febrero de 2018. En esta ocasión, la atmosférica y mórbida serie de Nick Antosca para Syfy se inspirará en su historia 'Butcher’s Block' en el creepypasta 'Search and Rescue Woods' de Kerry Hammond.

En él se nos contará la historia de una joven que, recién llegada a una nueva ciudad (Olivia Luccardi, a la que recordamos de 'It Follows'), descubre los rumores acerca de una serie de misteriosas desapariciones, que parecen estar conectadas con unas irreales escaleras que aparecen en medio de un bosque cercano. Relacionado con todo ello (o no) podría estar el magnate de la carne Joseph Peach (el gran Rutger Hauer), que desde que sus hijas fueran asesinadas vive recluido.

Alice llega al pueblo acompañada de su hermana Zoe. Ésta padece esquizofrenia y no vive conforme con la dependencia que no ha tenido más remedio que desarrollar hacia su cuidadora. En compañía de una periodista retirada que está investigando las desapariciones para escribir un libro y de un joven policía que vive bajo el peso de la responsabilidad del pasado, intentarán desentrañar el misterio de las extrañas escaleras que nadie sabe a dónde van.

El trailer, como de costumbre, desvela bien poco acerca de los detalles del argumento de la temporada, pero por las características de la serie, es inevitable que permanezca críptico y lleno de imágenes de impacto. Todos los elementos de los que ya hablamos con respecto a la segunda temporada parecen seguir presentes: rituales raros, construcciones arquitectónicas de otra dimensión y conspiraciones abstractas. Parece que en este caso,también hay ciertos elementos de canibalismo y, quizás sociedades secretas.

Con la capacidad para inquietar completamente intacta, 'Channel Zero' parece dispuesta a traer una buena carretada de pesadillas a Syfy (en nuestro país posiblemente la sigamos viendo a través de HBO) a partir de febrero. Viva el bizarro.