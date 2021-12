Hoy es el último día para conseguir HBO Max a mitad de precio para toda la vida, y estas son algunas de las joyas de su catálogo

Ha pasado poco más de un mes desde que HBO Max desembarcase en España, ofreciendo una notable evolución frente a su anterior versión reflejada en su interfaz rediseñada, en el evidente lavado de cara de su branding, en las nuevas opciones de reproducción de contenido y, lo que es más importante, en la cantidad y variedad del contenido albergado en sus servidores.

Si estás interesado en echarle el guante a la plataforma de streaming de WarnerMedia, pero aún no te has decidido a hacerlo, hoy tienes la última oportunidad para suscribirte aprovechando la oferta de lanzamiento que empezó el pasado 26 de octubre. Gracias a ella, los nuevos clientes de HBO Max podrán contratar el servicio con un 50% de descuento; quedando un precio mensual de 4,49€ que permanecerá inalterable siempre y cuando mantengan activa su suscripción.

Como contaba anteriormente, HBO Max trae —o, mejor dicho, traerá, ya que irán llegando de forma escalonada— nuevas opciones de reproducción de contenido que asegurarán una mayor calidad gracias a tres elementos concretos: la resolución 4K, la opción de visionado en HDR —o alto rango dinámico para los amigos— y el sonido Dolby Atmos. Un trío de ases para cuidar por igual nuestra vista y nuestro sistema auditivo.

Pero todas estas mejoras no tendrían prácticamente ningún sentido sin un catálogo a la altura que exprimir hasta la última gota, y como esto es Espinof, quién mejor que los miembros de la redacción para recomendaros algunos de los imprescindibles de la plataforma.

Recomendaciones en HBO Max para todos los gustos

En mi caso, no puedo evitar recuperar la descomunal 'Watchmen' con la que Damon Lindelof amplió el vasto lore del cómic original de Alan Moore, retorciendo los tropos superheróicos y bañando el relato con un poso racial que la convirtieron en una de las mejores series de su año. Junto a ella, en la otra cara de la moneda de las capas, los superpoderes y los antifaces, tenemos 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'; una catedral de 242 minutos que marcó un fin de ciclo en el Universo DC y que no dejará indiferente a nadie —y si es en su versión monocromática 'La justicia es gris', mejor—.

Albertini, por su parte, lo tiene claro y apunta a dos grandes éxitos como 'Succession' y 'Euphoria':

De entre toda la oferta que nos encontramos en la plataforma no puedo dejar pasar por alto dos propuestas tan en apariencia dispares como sagaces y auténticas en sus respectivos retratos, amén de contar con un guion excelente y una producción sublime. Uno es 'Succession', que nos lleva al seno de una panda de malnacidos familia perteneciente al 1% del 1% donde no dejan de volar puñaladas. Son desagradables, lo saben, lo sabemos, y nos fascinan. La otra, 'Euphoria', demuestra que es mucho más que un honesto retrato adolescente de sexo y drogas profundizando todo lo que puede en Rue y sus amigos y llevándonos con ellos de la mano. Y no queremos soltarles. Nunca.

Kiko Vega apuesta por lo neoyorquino y lo patrio con 'How to with John Wilson' y 'Venga Juan':

‘How to with John Wilson’ ha vuelto. El nuevo poeta de Nueva York continúa con su serie documental sobre la condición humana en HBO Max en una segunda temporada que promete tanta capacidad de conmoción como su espléndida irrupción en la plataforma. De momento solo tenemos disponible el primer episodio de la segunda temporada, pero si aún no lo controlas, enhorabuena: hay media docena de tesoros por descubrir de su primera temporada. ‘Venga Juan’ es un milagro. Parecía imposible mejorar la miseria y la mala calidad de Juan Carrasco, pero el trabajo de Diego San José y Víctor García León en esta temporada es demencial. De Logroño al cielo para descender a unos infiernos que no parecen ser el lugar más adecuado para el personaje de Javier Cámara, más peludo y amarillo que nunca. La risa dolorosa y la vergüenza ajena más acogedoras de nuestra televisión.

Mikel Zorrilla tira por un clásico bélico y uno de los últimos fenómenos catódicos. Dos bombazos como 'Hermanos de sangre' y 'Mare of Easttown':

'Hermanos de sangre' es una miniserie bélica impresionante que te sumerge en la crudeza de la II Guerra Mundial a través de un reparto repleto de rostros que luego serían mucho más conocidos. Con un acabado que deja en pañales a muchas películas y un gran trabajo de puesta en escena, estamos ante una obra prácticamente redonda y de duración contenida, por lo que no hay excusa para no verla al menos una vez. 'Mare of Easttown' es una de las grandes sensaciones televisivas de 2021. Un thriller criminal con un caso que engancha, pero también todo lo que rodea al mismo, en especial la sensacional interpretación de Kate Winslet, quien se luce sin que por ello se descuida para nada ningún otro elemento. Con un singular cruce entre suspense, drama y costumbrismo, es una miniserie que no tiene problemas en tomarse las cosas con calma, pero dando siempre la sensación de que todo avanza en la dirección adecuada hasta cerrarse con un desenlace muy satisfactorio.

Jorge Loser apuesta por el terror rescatando '30 Monedas' y ‘Chapelwaite':

’30 Monedas’ es el gran regreso de Álex de la Iglesia al horror que todos los seguidores de ‘El día de la Bestia’ (1995) esperaron en su momento. Una trepidante aventura satánica de gótico rural llena de monstruos increíbles, posesiones y viajes oníricos, con el director pletórico invocando a Jonh Carpenter y Lovecraft en una misa negra con Jose Luis Cuerda, Fernán Gómez, Borau y Dennis Weatley. Probablemente la mejor serie de terror europea en el siglo XXI. ‘Chapelwaite’ es una exquisita miniserie que adapta la precuela de ‘El misterio de Salem’s Lot’, en un tremendo buffet libre para amantes del cine gótico de vieja escuela, que recupera el espíritu de las noches Hammer de ‘Alucine’ con criaturas de la noche y pasillos chirriantes, llevándonos desde el horror psicológico al cósmico con el mismo director de arte de ‘El Faro’ y un Adrien Brody sensacional. Una de las joyas televisivas ocultas de 2021.

Por su parte, Juan Luis Caviaro destaca dos dramas, 'Los Soprano' y 'The Leftovers':

Mientras que Netflix tiene fama de popular fábrica de churros que engancha con efectivos productos de entretenimiento, HBO se considera el sello de las series de calidad. Entre los títulos que justifican ese prestigio, yo situaría en el trono a 'Los Soprano'. Un brillante drama criminal creado por David Chase que no solo marcó un antes y un después en la ficción sino que hoy en día sigue siendo insuperable. Es una gozada volver a verla. Todas las series posteriores que mezclan conflictos familiares con negocios turbios, como 'Ozark' o 'Breaking Bad', se nutren de ella y tiene uno de los finales más míticos de la TV. Si estás buscando un título más actual pero de impacto similar, recomendaría probar con 'The Leftovers'. Aún es pronto para valorar la influencia de la serie creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta, pero para mí es un ejemplo perfecto de drama convertido en espectáculo televisivo/serializado. Una narración que saca partido a una premisa fantástica para enganchar con un enfoque original y personajes enfrentados a situaciones extremas, pero que cautiva porque siempre va a más en todo lo que plantea, proponiendo un viaje fascinante que desafía las expectativas del público. Una historia inolvidable que deja huella.

Recordad que, además de esto, en HBO Max tenéis a vuestra disposición, entre otras cosas, un buen puñado de Originals —sus producciones propias—, las series y largometrajes del Universo DC, el fondo de armario cinematográfico de Warner Bros. y toneladas de animación que llevaros a las retinas.