Max mejora su algoritmo y apuesta por recomendaciones más inteligentes. Y desde la plataforma aseguran que ya han empezado a ver beneficios

Si hay una plataforma de streaming que no se haya parado quieta en los últimos años es Max. Antes conocida como HBO, luego como HBO Max, y finalmente como Max, este mareante rebranding ha venido acompañado también de cambios en el diseño y en el contenido del servicio.

Poco a poco, también están llegando cambios al funcionamiento interno. En unas recientes declaraciones para Variety, Liesel Kipp, Senior VP de la compañía, ha detallado mejoras que acaban de llegar al algoritmo interno de la aplicación. No se ha detallado si estos cambios han empezado a llegar fuera de Estados Unidos, pero de no ser el caso es lógico esperar que lo haga pronto.

Aún quedan más funciones por llegar

Los cambios se encuentra en la pantalla de inicio. Un escaparate sin alteraciones visuales pero que pretende mostrar las bondades de un algoritmo que se ha vuelto más eficaz recomendando. El sistema clásico de filas temáticas estará ahora reordenado de forma personalizada según los gustos de cada usuario, y se ha hecho un gran esfuerzo en eliminar títulos duplicados, así como en hacer desaparecer contenido ya visto.

Es el primero de varios cambios previstos a corto/medio plazo. Kipp ha comentado que están por llegar botones de "Me encanta", "Me gusta" y "No me interesa" para filtrar más el contenido. Con el rediseño actual, la única forma de ocultar contenido que no queremos ver es ignorándolo después de entrar varias veces en la plataforma.

Para usuarios que ya han podido probar el rediseño la incapacidad de filtrar mejor el catálogo sigue siendo una de las grandes faltas del servicio. Este enfoque tan centrado en descubrir novedades y no tener contenido repetido hace que otros sigan lamentándose de no tener la fila de "Continuar viendo" arriba del todo, donde es más cómodo que tener que navegar varias filas hacia abajo.

"La gente que quiere hojear, hojeará de todos modos, y la gente que sólo quiere llegar al siguiente episodio se desplazará hacia abajo para seguir viendo e ignorará el resto", comentaba un usuario sobre los cambios.

Pese al descontento de algunos usuarios veteranos, la compañía asegura a Variety que ya ha empezado a ver resultados positivos en sus métricas. Las cuatro que han considerado son la eficiencia de la página de inicio (si se reproduce contenido desde ahí), minutos visionados, veces que se abre la plataforma, y la diversidad del contenido que se ve.

Mientras la plataforma sigue adaptándose a un mercado muy competitivo, de momento parece que a nivel de catálogo seguirá estando a la altura. Recientemente anunciaron sus principales novedades para los próximos meses, con seductores primeros vistazos a series como la segunda temporada de 'The Last of Us', la tercera de 'The White Lotus' o el nuevo spin-off de 'Juego de Tronos'.

