Max lanza un apasionante nuevo vistazo a la temporada 2 de 'The last of us' junto a las primeras imágenes de la próxima serie de 'Juego de tronos'

En Max son conscientes de que tienen una gallina de los huevos de oro aún por explotar del todo en 'The last of us', y por eso le han dado un lugar de oro en su nuevo tráiler de presentación de novedades, donde hemos podido ver un futuro de la plataforma tan esperanzador como, si has jugado a la segunda parte del juego, un pelín engañoso. Es lógico: en esta serie, más que en ninguna otra, hemos venido a jugar.

Solo quedamos nosotros

En este tráiler hemos visto por fin nuevas imágenes de algunas de las series más esperadas del servicio. Muchas de ellas, como no podría ser de otra manera en 2024, son spin-offs y precuelas de otros éxitos ('Dune: La profecía', 'Bienvenidos a Derry', 'El Pingüino'), pero hay hueco para las nuevas temporadas de 'The white lotus', 'And just like that...', 'La vida sexual de las universitarias', 'Industry' o 'La edad dorada' y nuevas series como 'The franchise' que aún tienen que probar su potencial.

Pero si hay una serie por encima de todas las demás en cuanto a expectativas, esa es 'The last of us'. La primera temporada fue un éxito rotundo para HBO y con esta segunda entrega de episodios quieren dar el cien por cien para seguir convenciendo al público. En este primer avance vemos a Pedro Pascal (o sea, Joel) aceptando las consecuencias del final de la temporada 1 intercalado con, entre otros, pequeños cortes de acción y de un clicker. Por supuesto, ocultando a los espectadores menos informados el giro de la temporada.

No es la única serie en la que Max muestra total confianza: después del bombazo de 'La casa del dragón' y de manejar muchas -muchísimas- posibilidades para continuar con la franquicia 'Juego de tronos', por fin vemos las primeras y escuetas imágenes de 'El caballero de los siete reinos', una precuela de la serie que, si sigue a su original literario, promete ser notablemente más ligera. No nos iremos jamás de Poniente, vaya.

En Espinof | Ya he probado Max y, más allá de tener deportes, mi primera impresión es que es lo mismo de siempre pero en azul (y más caro)

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024