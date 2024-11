'El Pingüino' ha mantenido su promesa a medias. Su final es el que la temporada merece, pero también tiene las miras puestas en 'The Batman 2'

Tras semanas sorpendiendo tanto a los que esperaban la serie como a los que no, 'El Pingüino' cerró ayer su primera temporada de la misma forma que la empezó. Con un capítulo lleno de traiciones, eventos dramáticos y gañanes mirando por su propio pellejo, y que nos recuerda que Oz no es alguien con quien podamos de ninguna manera empatizar.

Siendo un éxito inesperado para Warner y DC, ya veremos si con los altos números de audiencia volveremos a encontrarnos con estos personajes en el futuro (con algunos ya sabemos que no va a poder ser). De cualquier manera, la serie ha sabido mantener su promesa inicial bastante a rajatabla, creando su propio universo criminal capaz de emanciparse del superhéroe que tradicionalmente lo rige.

La jerarquía de poder está a punto de cambiar

Claro que, nos pongamos como nos pongamos, Oz no es la única figura de poder en este mundo. Después de entrevistas y entrevistas a sus responsables prometiendo que no nos encontraríamos aquí con Robert Pattinson apalizando villanos, la serie ha acabado cediendo un poco. El mismísimo plano final desde el flamante nuevo ático de Oz acaba mostrando una batseñal en el cielo.

La tensión que hay en este tipo de spin-offs para lograr su independencia es evidente. 'El Pingüino' ha llegado en un momento en el que se mira con lupa el cine comiquero, y donde el término "universo compartido" no es tan bien recibido como antes. La "fórmula Marvel" se ha ganado muchos detractores con los años. Esa en la que "hay que hacer deberes" para disfrutar cada nueva serie o película, y donde estas se sienten meras páginas en un cómic que no deja de crecer.

Desde DC y Warner han respondido. 'El Pingüino' es en gran medida su propio 'Andor'. Una serie más preocupada en ser una buena serie de televisión que parte de algo más, y que se aleja de terrenos comunes de su universo transmedia para crear el suyo. Tiene sus propios matices, su propio tono y ambiciones narrativas, y se queda lejos de seguir contando batallas maniqueas de héroes y villanos.

Pero por mucho que luchen contra la naturaleza de estas franquicias, Gotham no es la galaxia de Star Wars, y no es tan fácil huir a otros planetas para contar otras historias. Como el mismo final de 'The Batman' nos enseñó, hay un impacto evidente que este justiciero enmascarado tiene en las vidas de los gothamitas (y más aún en las élites mafiosas), que no se puede eludir eternamente.

La ausencia de Batman a lo largo de esta temporada no es solo celebrable, también justificable. El vigilante es poco más que una leyenda urbana en este momento de su cronología y su mayor acción hasta el momento (salvar a Bella Reál y un montón de ciudadanos de la inundación) se empequeñece en comparación con las destructivas acciones de Riddler, a quien apenas se le hace una mera alusión en estos episodios.

Es bastante fascinante (e ilustrativo del mundo real) ver como el submundo criminal de Oz es su propia burbuja ajena al resto de la ciudad, pero esta jugada no podrá funcionar dos veces. Con una temporada dedicada a subir la notoriedad de Oz y una 'The Batman Parte II' en la que el murciélago ahondará aún más en la corrupción de la ciudad, este final de temporada no solo promete que ambos volverán a encontrarse, sino que anticipa un cambio de status quo de cara a sucesivas secuelas.

Incluso si existiese una segunda temporada de este spin-off, esta requeriría necesariamente apoyarse en los eventos de la segunda película. Su promesa de mantenerse separada del resto del universo de 'The Batman' tiene los días contados, y aunque es algo que se podía obviar viendo estos episodios, son ellos mismos los que nos lo han recordado en su final.

'El Pingüino' ha tenido una excelente temporada que ha demostrado que no necesitaba al superhéroe para contar su historia. Y por eso es una pena que haya tenido la necesidad de despedirse así. Esa batseñal es un guiñito final a los fans que se siente casi un peaje obligatorio impuesto desde arriba y que de algún modo traiciona lo que la serie representa. Al mismo tiempo que consigue desmarcarse de etiquetas, nos recuerda que nadie en Gotham puede escapar del todo del murciélago.

