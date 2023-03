"Será la serie que queremos hacer": los creadores de 'The Last of Us' afirman que la temporada 2 será diferente al videojuego y resolverán el aspecto más criticado del drama

Con sus diferencias inherentes a realizar una adaptación, podemos asegurar que en líneas generales la temporada 1 de 'The Last of Us', que terminó esta madrugada en HBO Max ha seguido con bastante fidelidad el juego de Naughty Dog. Algo que puede ir a más en la temporada 2, ya que sus creadores Craig Mazin y Neil Druckmann aseguran que será bastante diferente a 'The Last of Us Parte II'.

Si bien no han soltado mucha prenda ni detalles concretos en que variarán respecto al videojuego, que se sitúa cinco años después del final del primero, sí que sabemos que la temporada se les va a quedar corta para adaptar todo el material que quieren. Ya hace unas semanas dejaron caer que hay planes más allá de la próxima entrega.

Además, han afirmado que tendremos una mayor dosis de infectados, una de las grandes carencias y críticas que recibía la serie. «Es bastante posible que haya muchos más infectados más tarde. Y quizás tipos diferentes», afirmaba Craig Mazin, sugiriendo que veremos algunos de los monstruos que pululaban en la segunda parte.

Cuestión de personajes

La razón por la que durante la temporada 1 el conteo de infectados ha sido bastante bajo es sencilla. Según Druckmann: «si no movía al personaje y solo estaba por el espectáculo, era un recorte fácil para nosotros.» Un proceso de escritura que quieren seguir probando. En THR, los guionistas afirmaron:

«Nuestro proceso funciona. Nuestro proceso es debatirlo todo, acordar que, por mucho que discrepemos, encontraremos el modo de estar de acuerdo. No hay poder de veto aquí. Nadie se sale con la suya, es un "hallaremos la solución". Y para mantener el proceso de guion apenas como era, bastante solitario y monacal... creo que será algo más eficiente en nuestro proceso, lo que significa que tendremos más tiempo para hacer cosas más complicadas.»

Con reajustes por aquí y por allá, Craig Mazin y Neil Druckmann tienen claro que siguen apostando por diferenciar serie del videojuego... incluso un poquito más:

«Será diferente. Como esta temporada fue diferente. A veces será radicalmente diferente y otras apenas lo será. Pero será diferente y será su propia movida. No será exactamente como el juego. Será la serie que Neil y yo queremos hacer.»