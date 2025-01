Es la serie más vista de Max en 36 países y además lo merece. Esta intensa heredera de 'Urgencias' viene a reinventar los dramas médicos

En el mundillo del streaming la calidad no siempre se encuentra con la popularidad del producto. Con 'The Pitt', R. Scott Gemmill y su equipo pueden decir orgullosos que han conseguido un producto tan bueno como popular. Según datos de Flix Patrol y tras diez días desde su primera emisión, en estos momentos se trata de la serie más vista de Max en nada menos que 36 países, e incluso en aquellos en los que no está en el top, al menos está en el podio.

Es un éxito que han conseguido mezclando pedigrí e ingenio. Detrás de la serie está parte del equipo que estuvo involucrado en la mítica 'Urgencias', y que hasta hace no demasiado estaban convencidos que trabajaban en traerla de vuelta. Cuando el proyecto se cayó tocó pivotar, y el resultado es este 'The Pitt', una adrenalínica serie médica que aunque sigue apostando por los trucos clásicos del género, lo hace bajo un tono mucho más tenso que pretende emular mejor la experiencia hospitalaria.

En 'The Pitt', médicos del departamento de urgencias de un hospital ficticio de Pittsburgh luchan por hacerlo lo mejor que pueden en una desbordada ala de hospital. Lo hacen en episodios de 50 minutos que ocurren en tiempo real, por lo que cada episodio representa una hora real de un turno de quince, que completará una temporada de quince episodios.

Esta premisa ha resultado muy atractiva no solo para los espectadores, sino también para los propios profesionales de la salud. Especialmente en Estados Unidos, gremios como el de la enfermería se han visto muy bien representados, y médicos cercanos a la producción aprueban su enfoque. La jefa del área de urgencias del Allegheny General Hospital de Pittsburgh, principal referente durante el rodaje, afirmaba que "es la serie médica más realista que he visto".

Más allá del gimmick narrativo, 'The Pitt' ha conseguido también justificarse como drama episódico y convencer a la crítica. En su crítica para Espinof, Albertini lo llama "un drama médico bastante clásico, pero que a su vez resulta innovador", mientras que en Rolling Stones escriben que "es un poderoso recordatorio de por qué ciertas fórmulas son tan duraderas".

