El thriller bélico que descubrió a Jeremy Renner y le quitó el Óscar a 'Avatar': en HBO Max puedes ver una de las experiencias cinematográficas más intensas de este siglo

Tras cuatro décadas de carrera a sus espaldas, es técnicamente innecesario reivindicar la figura de Kathryn Bigelow; una de las cineastas en activo más brillantes y que atesora en su filmografía títulos de la talla de 'Le llaman Bodhi', 'La noche más oscura', 'K-19', 'Detroit', o su magnífica aproximación al subgénero vampírico en la imperecedera 'Los viajeros de la noche'.

El puñetazo sobre la mesa de Bigelow

No obstante, no fue hasta el año 2010, 29 años después de su debut con 'The Loveless', que la Academia de Hollywood reconoció su trabajo con nueve nominaciones que se tradujeron en seis merecidos premios Óscar —incluyendo el de mejor película y mejor dirección—. Una victoria aplastante que eclipsó a la multimillonaria 'Avatar' de su ex marido James Cameron con un thriller bélico de producción independiente estrenado bajo el título de 'En tierra hostil'.

En 125 minutos que supuran adrenalina fotograma a fotograma, Bigelow nos sumerge en la guerra de Iraq a través del punto de vista de un artificiero temerario interpretado por un Jeremy Renner que logró rascar una nominación al mejor actor principal; todo ello en un relato tan sencillo en lo que a narrativa respecta como complejo en lo que concierne a su extraordinario tratamiento formal.

Y es que el largometraje, enriquecido por la puesta en escena de su máxima responsable, por el depuradísimo montaje de los también oscarizados Chris Innis y Bob Murawski y, sobre todo, por la impresionante dirección de fotografía en fotoquímico de 16mm de Barry Ackroyd —que fue derrotado injustamente por 'Avatar'—. Un cóctel infalible para una de las experiencias cinematográficas más intensas del siglo XXI.

Si aún no la has visto o si quieres volver a sentir a flor de piel esta dosis de suspense de primerísimo nivel, tienes disponible 'En tierra hostil' en el catálogo de HBO Max.