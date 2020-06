'8:46': Netflix ofrece gratis en Youtube el especial que Dave Chappelle ha utilizado como respuesta a la muerte de George Floyd

A través del canal de Youtube donde la plataforma aglutina toneladas de comedia, Netflix is a Joke, el cómico Dave Chappelle ha presentado un breve y reivindicativo show especial de apenas 25 minutos donde repasa desde el dolor, con mucho menos humor de lo habitual, el estado de las calles.

Cuando nada tiene gracia

La situación actual ha cambiado el estado de las cosas. Shows con espectadores separados, mascarillas, tomas de temperatura y aforos reducidos. Por desgracia no solo está cambiando en lo que a temas de salud se refiere. Los tristes acontecimientos que se suceden durante las últimas semanas en Estados Unidos, donde los incidentes y las protestas siguen dándose de bruces con el gobierno, están tiñendo de rabia unas calles que ahora deberían permanecer completamente desiertas.

En esas estábamos cuando el brillante cómico decidió "responder" a su manera: micrófono en mano. '8:46', su show sorpresa alojado en el canal de Youtube de Netflix destinado a la comedia, ha sido visto por más de once millones de personas en apenas 24 horas. De momento es la única manera posible de ver el espectáculo. Pero de comedia tiene poco.

El título se refiere a la cantidad de tiempo que un policía de Minnesota tuvo su rodilla en el cuello de George Floyd antes de morir. Su muerte ha provocado disturbios en todo el mundo, con manifestantes pronunciándose contra la brutalidad policial y el tratamiento hacia la ciudadanía negra. En el espectáculo, que se grabó apenas 12 días después de la muerte de Floyd, Chappelle habla sobre esa situación, y también de otros asesinatos de personas negras.

El conflicto eterno

"Este hombre se arrodilló sobre el cuello de un hombre durante 8 minutos y 46 segundos. ¿Te imaginas eso? Este hombre pensó que iba a morir, sabía que iba a morir. Llamó a su madre muerta. Solo he visto eso una vez antes en mi vida. Mi padre en su lecho de muerte llamó a su abuela". Así decide abrir Chappelle su especial. "Cuando vi la grabación entendí que este hombre sabía que iba a morir. La gente lo veía, la gente lo grababa. Y por alguna razón, que todavía no entiendo, todos esos malditos policías tenían las manos en los bolsillos. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué significas? ¿Crees que puedes arrodillarte sobre el cuello de un hombre durante 8 minutos y 46 segundos y sentir que no obtendrías la ira de Dios? Eso es lo que está sucediendo en este momento. No es contra un solo policía, es para todos. Mierda, todos. Tenemos que decir algo".

'8:46' se grabó en circunstancias únicas debido a la pandemia de COVID-19, en un escenario al aire libre frente a una audiencia socialmente separada que porta máscaras. También se ve al principio que a cada miembro del público se le tomó la temperatura antes de entrar al recinto.

El espectáculo no resulta especialmente divertido, sino que sirve como comentario y reflexión de Chappelle sobre los acontecimientos recientes. "Esto no es gracioso en absoluto", reconoce en un momento determinado, admitiendo que tiene otro material que podría probar antes de continuar discutiendo los temas en cuestión. Lo cierto es que el monólogo de Chappelle es necesario en estos tiempos, recordando el poco tiempo que ha pasado desde que su abuelo era un esclavo hasta las revueltas que están azotando las calles de todo el mundo.