La chapuza de TVE con el apagón de la TDT evidencia que aún no estamos realmente preparados para el cambio

El futuro llega pegando fuerte, pero tampoco tanto. TVE anunció por activa y por pasiva que sus canales SD dejarían de emitir el 6 de febrero para dejar paso a los UHD. O sea, con la imagen en flamante 4K. Sin embargo, los espectadores se levantaron por la mañana del día 7 para comprobar... que los canales SD no se habían ido a ningún sitio y el 4K velaba por su ausencia. ¿Se puede saber qué ha pasado?

Poquito a poco

En una rueda de prensa dada el día posterior, RTVE salió a confirmar lo que ya sabíamos: que el UHD llegará al 99% de la población y que están trabajando en ello. Vamos, que se apresuraron al dar una fecha y hora concreta e iremos viendo el cambio entre hoy día 8 y el 14 de febrero de manera escalonada porque la migración era más compleja de lo que parecía. En esta crónica de una muerte anunciada, a TVE no le ha quedado otra que dar al condenado un poquito de tiempo más de agonía.

No sabemos cuándo, pero un día próximo nos levantaremos y La 1, La 2, Teledeporte, Canal 24 Horas y Clan de repente habrán dejado tirada la "antigua televisión" (pasarán a ser canales en negro) y pasarán a verse con todo lujo de detalles. Dicho de otra manera: no es que el TDT vaya a desaparecer de nuestra vida, pero sí aquellos con los que se estrenó. O sea, las versiones en baja calidad.

Si eres una de las personas que se ven afectadas por este futuro cambio no te preocupes, porque hay soluciones, como meter todos los canales en un Chromecast o Fire TV, probar con la aplicación propia de RTVE o probar otras, como Movistar Plus+, que tiene acceso a todos los canales lineales. En todo caso, tranquilidad. De momento, el SD no se va a ningún sitio... aunque le queda poco tiempo.

