Todas las películas y series que me estoy viendo gratis aprovechando la oferta de Movistar Plus+ que se acaba en menos de 48 horas

Con tantas plataformas, al final una no da abasto y muchas veces vas dejando atrás series que te llaman la atención sencillamente porque no te da la vida (ni el dinero) para abarcarlo todo. Así que, cuando me enteré de la oferta de Movistar Plus+ del Black Friday para tener 7 días de suscripción gratis, aproveché la ocasión.

La oferta consiste en eso mismo: 7 días de suscripción a la plataforma online de Movistar Plus+ (sin necesidad de contratar el internet ni el teléfono ni nada de eso), con acceso a todo su catálogo de series y de películas en exclusiva.

Además, basta con poner el correo electrónico en su página web para acceder a la oferta, no hay que poner la tarjeta ni ningún método de pago. Tampoco es necesario darte de baja para que no te cobren, sino que al cabo de una semana se acaba el servicio. La oferta lleva activa desde la semana pasada y acaba el miércoles 29 de noviembre inclusive.

¿Qué ver en Movistar Plus+?

Os confieso que no suelo hacer maratones de series ni películas, pero claro, solo tenemos 7 días y desde que me di de alta estoy aprovechando para ver (casi) todo lo que me interesa exclusivo de esta plataforma.

En películas, he priorizado los estrenos directos a Movistar Plus+, como 'Pearl' (la precuela de 'X'), 'Marcel, la concha con zapatos' o 'Piscina infinita', además de aquellas más recientes que no pude ver en cines en su momento, como 'Eo', 'El exorcista del Papa', 'Red Rocket' o 'Crímenes del futuro'.

En cuanto a series, está más complicado porque son muchas horas, así que decidí empezar por el peso pesado: 'La Mesías' (A.K.A. La serie española del año). La siguiente en mi lista es la fantástica comedia británica 'Fantasmas' y me gustaría darle un primer tiento a 'Yellowjackets', 'Poquita fe' o 'Happy Valley'.

Obviamente, la plataforma tiene muchas más cosas, pero hay que asumir que no se puede ver todo y priorizar lo que más te interese para amortizar esa semana de prueba. Como se suele decir, hay que aprovechar las cosas gratis.

