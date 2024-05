Hoy en TV, el estupendo thriller de venganza a ritmo de Britney Spears que precedió a 'Saltburn'

Como suele suceder con muchas nominadas a los Oscars, hay películas que alcanzan cierta popularidad durante un corto pero intenso periodo de tiempo y luego quedan relegadas a un segundo plano, lo merezcan o no. Así sucedió con 'Una joven prometedora' pese a ser un intenso thriller de venganza, con momentos perversamente divertidos.

Joven y prometedora

Cassie Thomas lo tenía todo para triunfar en esta vida, pero un fatídico incidente la cambió para siempre. Incapaz de seguir adelante, decide entregarse en cuerpo y alma a la venganza, metiéndose de lleno en una cruzada que no terminará hasta hacérselo pagar a los culpables.

Antes de 'Saltburn', Emerald Fennell se estrenó en la dirección de largometrajes con 'Una joven prometedora' ('Promising Young Woman', 2020), que se emite hoy a las 22:50 en La 1. La showrunner de 'Killing Eve' también se encargó del guion y contó con estrellas de la talla de Carey Mulligan, Bo Burnham, Jennifer Coolidge, Alfred Molina o Laverne Cox.

Fue una de las películas más comentadas de su año y consiguió numerosas nominaciones en festivales de cine, incluyendo los Oscars de 2021, donde se alzó con la estatuilla a Mejor Guion Original.

Al margen de las pasiones y odios que levantó por el tema que trata (que considero que es mejor descubrirlo sin saberlo de antemano), la película no se queda solo en su llamativo punto de partida, sino que engancha por su forma de mezclar el thriller de venganza con momentos ácidos de comedia negrísima.

Fennell maneja muy bien la tensión de ciertas escenas, y nos va contando la evolución de la protagonista partiendo de su infierno personal. No solo tiene buen ritmo narrativo, sino también una Banda Sonora que acompaña la historia a la perfección con versiones de temas tan icónicos como 'Toxic' o 'It's raining men'.

Si bien el final es bastante anticlimático y deja la sensación de ser demasiado brusco (en especial, para lo bien encaminada que iba hasta ese momento), es un fallo que para mí no estropea los otros méritos de la película. Actualmente, no está disponible en ninguna plataforma, así que es una buena ocasión para recuperarla si no habéis podido verla antes.

