'Impacto súbito': Clint Eastwood recupera a Harry el sucio para alegrarnos el día con la secuela que más se acerca al original

Clint Eastwood llevaba más de una década explorando su carrera como director cuando aceptó por primera vez realizar una película de su mítico personaje Harry Callahan. El cineasta acababa de estrenar 'El aventurero de medianoche', una película que no respondió a las expectativas comerciales y quizá por ello decidió apostar sobre seguro recuperando a este popular detective de homicidios.

'Impacto súbito' es recordada hoy por muchos por ser la película en la que Eastwood pronuncia la ya legendaria frase de "Anda, alégrame el día", algo que además sucede en la que probablemente sea la mejor escena de toda la película con el atraco a la cafetería. Esta noche tenéis la opción de (volver a) comprobarlo en La 1 a partir de las 22:10.

Un enemigo diferente

La gran novedad de 'Impacto súbito' fue el hecho de que en esta ocasión la villana de la función es una mujer, aunque lo de villana quizá sería más adecuado ponerlo entre comillas. A fin de cuentas, ella es una víctima que decide tomarse la justicia por su mano varios años después, acercándola así a las motivaciones del protagonista.

De hecho, 'Impacto súbito' nació como un proyecto pensado para Sondra Locke, pareja en la vida real de Eastwood por aquel entonces, antes de hacerse las modificaciones necesarias para convertirla en una película de la franquicia iniciada por 'Harry el sucio' doce años antes. Pese a ello, no cuesta detectar en ella ciertos ecos de 'Escalofrío en la noche', la primera película dirigida por Eastwood.

Eso no impide que Eastwood muestre un lado un poco más humano del personaje, manteniendo la visión del personaje de que se tiende a ignorar a las víctimas, por lo que su retrato del personaje interpretado por Locke es bastante más amable que el temible Scorpio de 'Harry el sucio'. Hay quien lo ve como un síntoma de que el personaje se ha ablandado, pero a mí me da que simplemente está cansado de ver cómo la justicia no deja de fallarle, como esa escena al inicio de la película en el que una jueza libera a un criminal que él había apresado.

Por lo demás, la estructura de la parte de Callahan y el trabajo de puesta en escena de Eastwood recuerda bastante a la de la primera entrega. No descubro nada a nadie al decir que como director aprendió bastante de Don Siegel e 'Impacto súbito' es buena prueba de ello pese a que aquí intente resistirse a hacer un thriller policiaco al uso. Eso no quiere necesariamente decir que sea la mejor de las secuelas, ya que algunas subtramas y personajes secundarios no terminan de funcionar demasiado bien.

Se notó que el público tenía ganas de volver a ver un caso de Harry el Sucio, ya que 'Impacto súbito' se convirtió en la película más taquillera de la franquicia con unos ingresos mundiales de alrededor de 150 millones de dólares, de los cuales 63 pertenecen a la taquilla norteamericana