'Zodiac': Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo brillan en una de las cumbres del cine de David Fincher

David Fincher lleva muchísimos años siendo uno de los directores norteamericanos más apasionantes de nuestro tiempo, pero justo es reconocer que en términos comerciales su carrera no estuvo a la altura de lo esperado tras el éxito cosechado con 'Seven'. Tanto 'The Game' como 'El club de la lucha' fracasaron en taquilla, algo que seguramente le impulsó a hacer 'La habitación del pánico', un thriller estimable pero más fácil de digerir para el gran público.

El siguiente paso en su carrera fue volver de lleno al mundo de los asesinos en serie con 'Zodiac', una ambiciosa película sobre la investigación alrededor de los homicidios cometidos por el asesino del Zodiaco, quizá el caso más famoso de la historia de Estados Unidos. El resultado fue una película sensacional que esta noche se emite en La 1 tras el estreno de un nuevo episodio de 'La Caza: Tramuntana'.

Imprescindible

Lo primero que sorprende de 'Zodiac' es la apuesta estilística de Fincher, ya que opta por una puesta en escena más sobria en la gran mayoría de su metraje, reservando lo que nos tenía acostumbrados a un par de momentos muy localizados en el metraje. Más allá de eso, es una película en la que lleva la precisión hasta límites casi obsesivos, algo ya presente en el estupendo guion de James Vandervilt pero que él lleva un poco más allá.

'Zodiac' es también una película que requiere paciencia, pues es cierto que arranca de forma contundente, pero a partir de ahí se opta por estilo más reposado para ir haciendo avanzar la historia, midiendo muy bien la información que va dando a los espectadores. Eso sí, Fincher sabe combinar muy bien aquí la fascinación por un llamativo caso real con la necesidad de mantenerle entretenido y deseando ver más.

El problema es que Hollywood ya había sacrificado esa vía por aquel entonces, optando más por el estímulo instantáneo del espectador en lugar de tener fe en su paciencia para ofrecer algo más equilibrado. En 'Zodiac' se opta por ahí, pero cuidando todo al máximo, pues Fincher también sabe cómo ir dando más información al espectador a través de lo que muestra y no solamente de lo que sucede o dicen sus personajes.

Ese perfeccionismo también se refleja en el exquisito trabajo de ambientación para captar las diferentes épocas en las que transcurre la acción, no teniendo problemas en recurrir a los retoques digitales incluso para detalles que van a pasar muy por alto para el público. Todo encaja, incluso ese desenlace que puede llegar a resultar frustrante para algunos espectadores, pero es que sencillamente es lo que exigía la historia.

No me quiero olvidar tampoco del excelente trabajo de su reparto, donde está claro que brillan con mayor intensidad unos inspiradísimos Jake Gyllenhaal -y eso que estaba distraído pensando más en 'Jarhead' que en la película que estaba rodando-, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. ofreciendo visiones diferentes pero complementarias de todo lo asociado a la investigación sobre el asesino del Zodiaco, pero el nivel tampoco decae con su plantel de secundarios.

Por desgracia, 'Zodiac' pinchó en taquilla, ya que se tuvo que conformar con unos ingresos mundiales de 84 millones de dólares cuando hay fuentes que elevan su presupuesto hasta los 85 millones, aunque es más habitual que lo cifren en 65. Sea como sea, un triste fracaso para una grandísima película como la que nos ocupa.