'Blade Runner 2049' demanda a Elon Musk y Tesla por remodelar sus imágenes sin permiso usando la IA para vender coches: "Lo hizo de todas maneras"

Elon Musk: genio para unos, cantamañanas para otros. El hombre cuyo sueño era ser una especie de Tony Stark en la vida real y al final acabó echando a perder una red social y dando saltos en un mitin de Donald Trump. La persona que esperó que realmente fuéramos a llamar X a Twitter. Tanto si le adoráis como si es objeto de vuestras burlas, lo cierto es que se las arregla para estar siempre en el ojo del huracán. Quiera o no quiera.

Una demanda musktia

En el caso que nos compete, ha sido demandado por Alcon Entertainment, según leemos en Variety, porque las escenas remodeladas con IA (por supuesto, no podía ser de otra manera) para el lanzamiento del Robotaxi de Tesla representan una violación del copyright de 'Blade Runner 2049'. Junto a Musk, Alcon también ha denunciado a Tesla y a Warner Bros.

Alcon quiere aclarar, mediante esta demanda, que no tiene nada que ver con "Tesla, X, Musk o ninguna empresa propiedad de Musk". ¿El motivo de subrayarlo? Se lo ha ganado él solito: "El comportamiento masivamente amplificado, muy politizado, caprichoso y arbitrario de Musk, que a veces cae en el discurso de odio". El juicio buscará no solo parar cualquier tipo de conexión entre 'Blade Runner 2049' y la empresa de Elon Musk, sino también una compensación monetaria.

Y no se puede decir que Tesla no supiera lo que estaba pasando: el día antes del lanzamiento, o sea, el 9 de octubre, Warner Bros llamó a Alcon para pedirles utilizar imágenes y clips específicos de la película para la presentación conjunta con Tesla, a lo que se negaron. Pese a ello, el día siguiente Elon presentó un vídeo que copiaba vilmente escenas de 'Blade Runner 2049'. En particular la imagen de una persona terriblemente similar al estilo de Ryan Gosling sobre una ciudad anaranjada y uno de los vehículos futuristas de la película. No dio para mucho más, fue un segmento de tan solo once segundos tras los que Musk no pudo explicar por qué habían utilizado imágenes sobre las que no tenían derechos. Vamos, que el magnate sabía lo que había pero, según la demanda, "lo hizo de todas maneras".

Es difícil que sea coincidencia que la única película de Hollywood a la que Musk trató de vender su nuevo cybertaxi totalmente autónomo fuera 'Blade Runner 2049', una película que precisamente presenta un coche totalmente autónomo, artificialmente inteligente y con un diseño sorprendente a lo largo de la historia. Especialmente cuando habían pedido permiso a Alcon para usar imágenes de la película y sido firmemente rechazados, esto claramente está hecho con mala fe y es una apuesta maliciosa e intencional para hacer más atractivo para el público mundial el contenido, por lo demás rebuscado y rígido, del acto conjunto WBD-Tesla, y para apropiarse indebidamente de la marca 'Blade Runner 2049' para ayudar a vender Teslas.

De momento, Alcon sigue preparando su serie sobre 'Blade Runner 2099' y buscando contratos publicitarios para el momento de publicitarla, pero no tiene pinta de que uno de estos vaya a ser con Tesla. Lógicamente.

