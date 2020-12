Las 13 mejores películas para ver gratis en abierto estas Navidades: 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', 'Solo en casa' y más

En esta ocasión vamos a hacer una entrega especial de nuestras recomendaciones televisivas y en lugar de esperar al fin de semana, toca repasar las 13 mejores películas que vais a poder ver gratis en abierto en un canal de televisión español de alcance nacional estas Navidades.

Os recuerdo que se trata de una selección personal, por lo que no entran aquellos títulos que no haya visto o tenga tan olvidados que considere injusto meter aquí simplemente porque me suene que estaban muy bien. Además, aquellas cintas que ya hayan aparecido en un post así durante los dos últimos meses quedan descartados. Que se curren la programación en lugar de repetir tanto...

JUEVES 24 DE DICIEMBRE

'Predator' (2018)

Una secuela divertida, que no se corta a la hora de abordar la violencia ni el lenguaje malsonante y que sabe crear personajes que te caen bien. Suena muy bien, pero también tiene sus problemas como que resulta algo atropellada y las escenas de acción no son tan memorables como deberían.

22:30 en FDF

Crítica en Espinof

VIERNES 25 DE DICIEMBRE

'La oveja Shaun: La película' ('Shaun the Sheep Movie', 2015)

Una estupenda película de animación que sabe cómo trasladar el espíritu y el encanto de la serie animada sin limitarse a ser un corto animado. Además, consigue hacértelo pasar pipa prescindiendo de los diálogos y con una propuesta alejada de todo cinismo para poder así conectar con la mayor cantidad posible de público.

07:25 en La 1

Crítica en Espinof

'La Lego película 2' ('The Lego Movie 2: The Second Part', 2019)

Menos ingeniosa que la primera entrega pero no por ello menos disfrutable. A cambio, no cae en la repetición para ampliar lo visto en su predecesora y aumenta las dosis de diversión, consiguiendo además una elevada dosis de efectividad en la numerosa cantidad de gags que pueblan su metraje.

08:40 en La 1

Crítica en Espinof

'Siete novias para siete hermanos' ('Seven Brides for Seven Brothers', 1954)

Su base argumental quizá no sea muy bien recibida por aquellos espectadores que lean lo que sucede desde la perspectiva actual. Dejando eso a un lado, es un estupendo musical, probablemente mi favorito durante mi infancia, que nunca está de más recuperar en estas fechas.

12:25 en Trece

Trilogía Regreso al futuro ('Back to the Future')

Los programadores españoles quizá están abusando un poco de esta mítica trilogía, pero es que siempre es un placer reencontrarse con Marty y Doc. Es cierto que la tercera entrega es la menos estimulante, pero olvidarse de todo durante unas horas para pegarse un señor maratón el día de Navidad es algo de lo más tentador...

14:45 en Trece (a esa hora empieza la primera entrega)

Crítica de la primera entrega en Espinof

Crítica de la segunda entrega en Espinof

Crítica de la tercera entrega en Espinof

'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo', 1966)

Un mítico spaghetti western en el que Sergio Leone dio una nueva energía al género, apoyándose para ello en un trío protagonista inolvidable. Repleta de grandes escenas y con una inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, sigue siendo toda una gozada más de 50 años después de su estreno.

18:30 en Paramount

Crítica en Espinof

'Solo en casa' ('Home Alone', 1990)

Todo un clásico navideño en el que veremos a Macaulay Culkin impidiendo que dos peculiares ladrones atraquen su casa. A su manera, es un poco versión para todos los públicos de lo que sería 'Saw' muchos años después y aunque te la sepas casi de memoria, vas a seguir disfrutando igual con ella.

20:45 en Trece

'Por un puñado de dólares' ('Per un pugno di dollari', 1964)

Un remake encubierto de 'Yojimbo' que personalmente es la entrega de la Trilogía del Dólar que menos me entusiasma. Eso se debe más a que 'El bueno, el feo y el malo' y 'La muerte tenía un precio' son sensacionales y la que ahora nos ocupa no llega a tanto pese a ser un muy buen western en la que tanto Leone como Eastwood y Morricone dejan claras muestras de su talento.

21:55 en Paramount

Crítica en Espinof

'Fuga de Alcatraz' ('Escape from Alcatraz', 1979)

Un excelente thriller carcelario que supuso la última colaboración entre Don Siegel y Clint Eastwood. Para ello contaron con un guion de acero, sabiamente puesto en imágenes por Siegel y un gran trabajo de su reparto, quienes han de transmitir más a través de lo que hacen, incluso pequeños gestos, que de lo que dicen.

22:00 en DMAX

Crítica en Espinof

'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra' ('Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl', 2003)

Una gran aventura que bebe mucho del mítico videojuego 'Monkey Island' y que sirve como carta de presentación para Jack Sparrow, uno de los personajes más memorables que nos ha dado Hollywood en lo que llevamos de Siglo XXI.

22:15 en FDF

Crítica en Espinof

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE

'Django' (1966)

Una de las películas más inspiradas surgidas a rebufo del éxito de la Trilogía del Dólar, siendo notables los paralelismos en lo argumental con 'Por un puñado de dólares'. Está claro que Sergio Corbucci no era Leone, pero sabe cómo bajarnos al barro con el personaje de Franco Nero, contando además con un gran apoyo en José Bódalo. Lástima que el guion no ponga más de su parte, eso sí.

12:45 en Trece

Crítica en Espinof

'Noé' ('Noah', 2014)

Una muy interesante actualización del mítico relato bíblico que sabe cuándo ha de apostar por el espectáculo visual y cuándo apostar por un tono más reflexivo. Una cinta valiente apoyada por el empuje de la puesta en escena de Darren Aronofsky y la entregada y convincente interpretación de Russell Crowe.

22:15 en Paramount

Crítica en Espinof

'Múltiple' ('Split', 2016)

La sensacional interpretación de James McAvoy marca completamente una película en la que Shyamalan nos pilló a todos por sorpresa con cierto apunte final y en la que la ascendente Anya Taylor-Joy supo cumplir con holgura como contrapunto del protagonista.

0:20 en Cuatro

Crítica en Espinof