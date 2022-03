Boba Fett: Clint Eastwood fue el referente y otras 7 grandes curiosidades sobre el cazarrecompensas de 'Star Wars'

Más recientemente le hemos visto como protagonista de su propia serie en 'El libro de Boba Fett', durante mucho tiempo ha sido un secundario incidental del que apenas sabíamos demasiado más allá de sus apariciones como cazarrecompensas. Si la serie de Star Wars os ha picado la curiosidad, aquí os dejamos 8 curiosidades que posiblemente no sabíais sobre Boba Fett.

Cuando George Lucas estaba planeando el fin de su trilogía, el guión pasó por muchos borradores. La idea original era muy diferente a lo que finalmente vimos en la pantalla, y de hecho Lucas quería que la trama se desarrollase a lo largo de varias trilogías.

Boba Fett iba a ser el villano principal de la tercera película, que iba a continuar con las semillitas que se habían estado sembrando desde 'The Star Wars Holiday Special', donde el cazarrecompensas sirve de antagonista. Lucas había estado levantado un cierto "hype" alrededor del personaje, especialmente dado que Fett había capturado a Han en 'El imperio contraataca', pero finalmente decidió acortar toda la historia y convertir al Emperador en el villano final de su trilogía.

El fin aparente de Boba Fett llegó en 'El retorno del Jedi', cuando dentro de las entrañas del Sarlacc. En 'El libro de Boba Fett' se nos muestra como consigue escapar de este destino horrible, pero en el antiguo Universo Expandido de Star Wars (ahora conocido como 'Legends') el cazarrecompensas no pasa por este trago una, si no dos veces.

El 'Jawas of Doom', una historia de los cómics de Star Wars publicados por Marvel en 1983, Boba Fett consigue escapar sin demasiados problemas del Sarlacc gracias a su jetpack. Sin embargo, pronto vuelve a tener un encontronazo con Luke, Leia y Han, con lo que termina de nuevo en las entrañas de la criatura.

Boba Fett fue introducido retroactivamente en 'El ataque de los clones', donde se revela que en realidad es un clon del cazarrecompensas Jango Fett.

A pesar de que Boba es un calco genético perfecto de Jango, él piensa en sí mismo como su hijo, no como un clon. Boba tiene su propia personalidad y no ha sido alterado genéticamente como los clones de Kamino, a pesar de que tengan el mismo aspecto, y desde luego odia que le comparen con los clones. Estas diferencias entre los clones y Boba, además de su relación con su padre se explora un poco mejor en la serie de animación 'The Clone Wars', donde se ve cómo le ha afectado la muerte de Jango.

Star Wars y George Lucas prácticamente inventaron el merchandising tal y cómo lo conocemos hoy en día. Los primeros juguetes de la saga se vendieron como churros, aunque una de las primeras figuritas de Boba Fett no llegó a ser lanzada por una cuestión de seguridad.

La figurita ni siquiera entró a producción, ya que contaba con un mecanismo que disparaba un cohete y que podía ser peligroso y llegar a ahogar a los niños si se lo metían en la boca. Finalmente se rediseñó el juguete con el cohete siendo una pieza fija, pero los prototipos del diseño original son unos de los artículos más codiciados por los coleccionistas.

La trilogía original de Star Wars tiene unas fuertes inspiraciones en los westerns, especialmente si nos fijamos en Tatooine y en algunos de sus personajes.

En concreto, Boba Fett estaba en cierta manera inspirado en "El hombre sin nombre", el arquetipo de personaje que Clint Eastwood interpretaba en sus Spaghetti Westerns. Originalmente, Fett incluso iba a llevar un poncho o una capa, aunque la idea finalmente se descartó al darle un jetpack y se optó por una tela que le cubriese menos.

Eso sí, podemos ver esta inspiración también afectó al diseño del protagonista de 'The Mandalorian'

Aunque Temuera Morrison pasó a ser la cara de los Fett y las tropas clon a raíz de 'El ataque de los clones', la voz que se podía oír en la trilogía original era la de Jason Wingreen.

Cuando se lanzó de nuevo la trilogía en DVD, George Lucas quiso "arreglar" la continuidad de sus películas y pidió a Morrison que re-doblase las líneas de Boba Fett. Lo hizo durante una llamada de teléfono con Lucas, desde Nueva Zelanda a California, y después el equipo técnico se encargó de pulir el audio hasta lo que se puede oír en las nuevas ediciones de la película.

No se puede negar que la armadura de Boba Fett es una de las más llamativas de toda la saga, y que el éxito del personaje entre los fans en parte viene dado por su diseño.

El responsable del aspecto de Boba Fett es el legendario director Joe Johnston, quien también trabajó como artista conceptual en 'El imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi'. La armadura de Boba Fett originalmente iba a ser blanca para asemejarse a la de las tropa de asalto, aunque finalmente Johnston le dio unas vueltas al diseño e introdujo varios colores hasta la armadura que conocemos hoy en día.

Antes de la llegada de las precuelas no se sabía prácticamente nada sobre Boba Fett, lo que daba lugar a muchas teoría sobre quién había detrás del casco.

En algún punto durante la producción de la trilogía original, Mark Hamill llegó a sugerirle a George Lucas que Boba Fett podría ser en realidad la madre de Luke Skywalker. El actor quería un efecto sorpresa similar al de la revelación de que Darth Vader era su padre, y así de alguna manera se uniría a toda la familia.

I once suggested it to George as the only way we could top Vader being my father. I envisioned her as a double-agent working clandestinely for the Rebels. SPOILER ALERT: He didn't like my idea.