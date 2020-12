"La mayoría no entiende el estilo de Star Wars". George Lucas defiende los diálogos románticos de 'El ataque de los clones'

George Lucas no deja de acaparar titulares últimamente por sus declaraciones para el libro 'The Star Wars Archives: 1999-2005'. Primero descubrimos por qué descartó hacer él la tercera trilogía, luego lo que le llevó a vender Lucasfilm a Disney y ahora su defensa de los tan criticados diálogos de 'El ataque de los clones'.

Recordemos que 'El ataque de los clones' recibió duras críticas en el momento de su estreno, la mayoría de ellas por líneas de diálogo como “Soy prisionero del beso que nunca debiste darme", es decir, en la parte de la película centrada en el romance entre los personajes interpretados por Hayden Christensen y Natalie Portman. Ahora Lucas ha afirmado que simplemente hay mucha gente que no entiende el estilo de 'Star Wars':

Se presentan de forma muy honesta, no tienen nada de irónico y se interpretan al límite. Pero son consecuentes, no solo con el resto de la película sino también con el estilo de Star Wars en su conjunto. La mayoría de la gente no entiende el estilo de Star Wars. No entienden que hay una temática subyacente que se parece a los westerns de los años 30 o a seriales de sábado por la mañana. Está en la era más romántica de hacer películas y cintas de aventuras. Y esta película tiene más melodrama que las otras. Hay más culebrón en esta de lo que hubo en el pasado, por lo que ajustar las escenas y llevarlas a cabo fue más complejo de lo que lo suele serlo.