Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (11-13 diciembre): 'Al filo del mañana', 'Sully' y más

Una semana más acudimos a nuestra cita con el cine más destacado que puede verle en los canales de televisión españoles de ámbito nacional durante este fin de semana. Hoy os traigo las que considero que son las nueve mejores películas que podréis ver gratis este fin de semana. Tened en cuenta que se trata de una selección personal en la que no entran aquellos títulos que no haya visto o no recuerde ya lo suficiente, ni tampoco los que hayan aparecido en otro artículo similar al que nos ocupa durante los dos últimos meses.

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE

'Parque jurásico'

Un blockbuster modélico en el que Steven Spielberg sabía captar todo el sentido de la maravilla necesario en este tipo de producciones, regalándonos multitud de escenas inolvidables y dando inicio a una franquicia que nunca volvió a acercarse al nivel de la primera entrega.

15:45 en Cuatro

'El pianista'

Un escelente drama ambientado en la II Guerra Mundial en el que Adrien Brody sabe soportar muy buen el peso dramático de la función, mientras que Roman Polanski sabe cómo adentrarse en un territorio abordado ya por infinidad de cineastas para dar forma a una obra que te atrapa y no te suelta hasta el final.

15:45 en Paramount

'El Padrino'

Una de las películas más importantes de la historia del séptimo arte. Todo ello es certero y brillante, desde ese inolvidable inicio centrado en Marlon Brando hasta su desarrollo posterior. Sería injusto destacar nada en concreto de una obra sobresaliente en la que nada desentona.

18:35 en Paramount

'El Padrino II'

No son pocos los que la ponen incluso por encima de la primera entrega. Yo no soy de esa opinión, pero no por ello deja de ser una de las mejores secuelas jamás realizadas, alternando muy bien entre el pasado y el frente para conocer mejor tanto a Michael Corleone como a su padre.

21:55 en Paramount

'Sully'

A mi juicio la mejor película de esa etapa de Eastwood en la que intentó profundizar en la figura del héroe americano. En ella explora de maravilla las diferentes sensaciones que experimenta el piloto excelentemente interpretado por Tom Hanks. Solvente en todo momento, con secuencias brillantes y muy inspirada en su forma de dosificar lo que sucedió realmente en el avión...*

22:10 en Antena 3

'Joe'

La emiten a una hora horrible, pero no por ello voy a obviar este notable drama en la línea de 'Mud' en el que Nicolas Cage ofrece una magnífica interpretación muy alejada de la imagen más excesiva que tan asociada tenemos a él. Una propuesta sólida en la que sobrevuela cierto pesimismo en todo momento.

3:45 en Trece

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE

'Al filo del mañana'

Un excelente blockbuster, quizá la película que mejor ha sabido reflejar la narrativa de un videojuego, pero es que además de eso es un espectáculo impresionante con una historia bien llevada -sí es cierto que el final está por debajo del resto- y un gran trabajo de sus dos protagonistas.

16:10 en Neox

'Infierno azul'

Está claro que se queda lejos de 'Tiburón', pero este thriller de Jaume Collet-Serra funciona como un tiro al manejar con mucho acierto la tensión y apoyándose en una solvente Blake Lively para demostrar toda la angustia que sufre su personaje.

22:00 en Neox

'Arde Mississippi'

Una de las producciones de Hollywood que abordan lo arraigado que estuvo el racismo en la sociedad norteamericana más aclamadas hasta la fecha. Con un gran acabado visual, lo que más brilla en ella es el duelo interpretativo entre unos estupendos Willem Dafoe y Gene Hackman.

23:45 en La 1