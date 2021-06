Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (11-13 junio): 'La cosa', 'Los días que vendrán' y más

El calor no invita a salir mucho de casa estos días, y siempre tenéis la opción de recuperar algunas de las películas que se emiten estos días en un canal de televisión español de alcance nacional. En Espinof no podíamos falta a nuestra cita con el mejor cine que puede verse estos días, siendo nueve los títulos elegidos siguiendo mis criterios personales, así que, obviamente, no entran aquellas obras que no me gustan, pero tampoco las que tenga demasiado olvidadas o simplemente no haya podido ver.

Viernes 11 junio

'La vaquilla'

Puede que está al menos un paso por detrás de las mejores obras de Berlanga debido a sufrir de cierta irregularidad, pero este acercamiento a la Guerra Civil también está repleto de escenas excelentes, es muy divertida en líneas generales y cuenta con un reparto inspiradísimo.

22:05 en La 2

'Plácido'

Mi película española favorita. Berlanga retrata en ella una curiosa tradición española de la época para hacer una crítica sin piedad de la sociedad franquista, pero valiéndole para ello en todo momento de un inigualable enfoque cómico. Con un toque costumbrista marca de la casa y una gran cantidad de escenas inolvidables, estamos sencillamente ante una obra maestra.

00:20 en La 2

Sábado 12 junio

'El fugitivo'

Esta adaptación de la popular serie de televisión se convirtió por méritos propios en una de las mejores películas de acción de los años 90 salida de Hollywood. Lo hizo además valiéndose de elementos a priori obvios pero que muchas veces se ignoran: un guion solvente puesto en imágenes por un realizador ascendente -de hecho, la carrera de Andrew Davis toco techo aquí- y con las ideas claras, una estrella comprometida para la ocasión y un estupendo Tommy Lee Jones intentando dar caza a Harrison Ford. Impensable actualmente que un personaje así pueda reportar un Óscar a alguien pero por aquel entonces tampoco fue tan raro.

15:40 en laSexta

'Abyss'

Algo olvidada dentro de la filmografía de James Cameron está una cinta en la que empezó a mostrar sus preocupaciones medioambientales sin por ello dejar de lado el componente más espectacular del relato. De hecho, es una película que brilla mucho más en lo visual que en lo argumental, donde esta especie de versión alternativa de 'Encuentro en la tercera fase' nunca termina de despegar del todo. Eso sí, partes de sus debilidades se compensan con creces en su director's cut estrenado años después.

19:30 en Paramount

'La cosa'

La obra maestra de John Carpenter. La historia ya había sido contada antes, pero el director de 'La noche de Halloween' la llevó aquí a otro nivel con una película opresiva que sabe retratar la angustia creciente de estar encerrados con una amenaza letal acechando en todo momento, unos grandes efectos de Rob Bottin y una impecable banda sonora de Ennio Morricone. Imprescindible

20:00 en Neox

Domingo 13 junio

'El verdugo'

Apenas unos párrafos atrás os decía que 'Placido' era mi película española favorita y obviamente también de su director, pero puedo entender a los que prefieran esta inolvidable comedia negra repleta de rostros imprescindibles de nuestro cine. Una sátira sin cortapisas sobre la moral franquista de la época que aún hoy mantiene toda su vigencia.

14:45 en Trece

'Bienvenido Mister Marshall'

La primera gran película de Berlanga en la que encontró un aliado de lujo en el siempre genial José Isbert. Un acercamiento a la España del subdesarrollo que critica el aislamiento político de la fecha y la visión idílica de la ayuda ofrecida desde Estados Unidos. Ácida y divertida, su director no deja títere con cabeza.

16:40 en Trece

'Los días que vendrán'

Una película que explora cómo cambia la vida de una pareja ante un embarazo inesperado, pero no solamente en lo emocional, sino incluso en la propia relación que les une. Siguiendo una línea similar a anteriores trabajos de Carlos Marqués-Marcet, la excelente interpretación de Maria Rodríguez Soto resulta fundamental para que consiga el impacto emocional que busca.

22:30 en La 2

'Wind River'

Un estupendo thriller que apuesta por un enfoque más sosegado de Taylor Sheridan apoyado en el gran trabajo de Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. Quien espere una película más vibrante, acabará decepcionado, pero aquí Sheridan mantiene muy bien todo bajo control, convirtiéndose los escenarios nevados en un personaje más.

22:45 en FDF

