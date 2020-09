Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (11-13 septiembre): 'Black Panther', 'Super 8' y más

Una semana más recuperamos nuestro repaso al mejor cine que puede verse en la televisión nacional española en abierto durante este próximo fin de semana del 11 al 13 de septiembre. En esta ocasión he seleccionado las que considero que son las 9 mejores películas que podéis ver estos días.

Como digo siempre, se trata de una selección personal en la que además tampoco entran aquellos títulos que por un motivo u otro todavía no he visto -en este ocasión me duele especialmente seguir teniendo pendiente 'La verdad sobre el caso Savolta', que puede verse este viernes a partirde las 22:15 en La 2-. Sin más que añadir, os dejo con ellos.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Podría haber sido una mera celebración del amor a través de un musical radiante y colorido al servicio de unos estupendos Emma Stone y Ryan Gosling. Sin embargo, detrás de ella tenemos a Damien Chazelle, quien aquí demuestra que lo de 'Whiplash' no fue mera casualidad en todos los sentidos.

22:45 en Divinity

'Super 8'

Un poco a su manera fue 'Stranger Things' antes de la serie de Netflix, pero aquí J.J. Abrams se deja llevar por la nostalgia de los 80 de otra forma algo más dramática -eso no quita que algo de humor haya, pero bastante medido- que busca emocionar al espectador con una película que ansía igualar la magia de las mejores producciones de Amblin.

0:40 en DMAX

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

'Top Secret'

Una de las películas de parodias más celebradas de todos los tiempos. Por mi parte, de la factoría ZAZ disfruto más con 'Aterriza como puedas' o 'Agárralo como puedas', pero eso no quita que sea una opción muy a tener en cuenta si queréis echaros unas risas.

10:10 en Paramount

'Black Panther'

Una de las producciones de Marvel con más personalidad propia que cuenta además con uno de los mejores villanos, de los pocos que realmente aportan algo más que un enemigo más o menos poderoso a batir. Además, la trágica muerte de Chadwick Boseman no deja de invitar a recuperarla para rendir homenaje al rey de Wakanda.

21:20 en Disney Channel

'Astérix: El secreto de la poción mágica'

Se quedó un poco por detrás de 'La residencia de los dioses', pero es que esa fue la mejor películas de Astérix y Obélix hasta la fecha, así que tampoco debemos tenérselo mucho en cuenta a esta simpática aventura que pierde algo de fuelle al final. Sin embargo, sigue siendo un muy buen entretenimiento para toda la familia.

21:40 en CLAN

'Del revés (Inside Out)'

En su momento me pareció la mejor película de Pixar hasta la fecha y ninguna ha logrado superarla. Una magistral combinación de diversión y emoción a través de las diferentes emociones de una niña. Imprescindible.

22:00 en Cuatro

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

'Hatari!'

Una estupenda película de aventuras en el que Howard Hawks aplicó lo aprendió en otros muchos géneros para ofrecer un cóctel que funciona de maravilla pese a su abultada duración, contando además para ello con un gran aliado como John Wayne.

10:15 en Trece

'La seducción'

El querer actualizar el clásico de Sergio Leone con Clint Eastwood parecía poco menos que una osadía por parte de Sofia Coppola, pero a la hora de la verdad ofrece una versión muy estimulante que sabe encontrar su voz propia y diferenciarse del original sin por ello traicionarla en ningún momento. Gran reparto también.

22:05 en La 1

'Una noche para sobrevivir'

Una de las películas más estimulantes de Liam Neeson desde que se convirtiera en un gran héroe de acción. Eso sí, aquí ya ha dejado atrás sus años de gloria y se enfrentará a la decisión de apoyar a sus aliados de toda la familia o mantener a salvo a su familia. Ojo, que Neeson está aquí muy bien acompañado por Ed Harris, Vincent D'Onofrio o Joel Kinnaman, entre otros.

22:10 en Antena 3

