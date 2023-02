Qué ver si te gusta 'Llaman a la puerta': 3 escalofriantes películas disponibles en streaming donde el mal llega hasta la casa en el bosque

Con 'Llaman a la puerta' vemos a M. Night Shyamalan recuperando muchas cosas. Vuelve a tener el cariño del público, con otro estreno en lo más alto de la taquilla. Vuelve a mostrar que es uno de los realizadores que mejor ruedan actualmente. Vuelve a jugar con la tensión asfixiante pero entretenida hasta el último momento. Y vuelve a darle vigor al género de terror en cabañas.

Algo tienen estas residencias apartadas en el bosque que dan para películas de terror fantásticas, o incluso películas que exploren una especie de oscuridad que termina invadiendo los confines del hogar. Van volviendo las cabañas de vez en cuando, lo que nos recuerdan otras imprescindibles del género como 'Posesión infernal' o 'Cabin Fever', o estas tres alternativas que se pueden encontrar en streaming.

'Ellos' ('Ils', 2006)

Dirección: David Moreau, Xavier Palud. Reparto: Olivia Bonamy, Michaël Cohen, Adriana Mocca, Maria Roman, Camelia Maxim.

Buscando el shock jugando con la advertencia de que lo que cuenta está "basado en hechos reales" (aunque realmente la veracidad de su historia nunca se probó), esta película francesa se unió a la nueva ola extrema de terror slasher que inundó el país con películas como 'Alta tensión' o 'Sombre' a la cabeza. Irónicamente, tiene puntos menos extremos, menos gore, aunque es realmente una intensa experiencia.

David Moreau y Xavier Palud nos muestran a una feliz pareja en su residencia alejada de la urbe francesa siendo de repente amenazados por una serie de figuras desconocidas que procederán a atacarles. Un demoledor ejercicio de supervivencia con algunas sorpresas en su interior que ofrece 78 minutos de eficacia pura y dura.

Ver en Netflix | La crítica en Espinof

'Anticristo' ('Antichrist', 2009)

Dirección: Lars Von Trier. Reparto: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg.

¿Terror? ¿Drama críptico? ¿Tomadura de pelo? Con Lars Von Trier se pueden dar las tres a la vez. Aunque no funcione como película de terror a un nivel tan elemental y puro como las otras dos propuestas de la lista, es una que se nutre del miedo ante los enigmas de la existencia, como las pérdidas trágicas inexplicables o misteriosos zorros que te gritan "Chaos reigns".

No es una película precisamente libre de ser difícil de ver, y no me refiero solo a la cacareada reputación de producir desmayos y vómitos en sus proyecciones como en el Festival de Cannes (que suenan ya a mitos alimentados por el propio danés). No obstante, su aproximación hacia el terror en las cabañas es singular y subversivo hasta puntos inimaginables. Un delirante trabajo creativo que saca un enorme partido de Dafoe y Gainsbourg.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

'Hush (Silencio)' ('Hush', 2016)

Dirección: Mike Flanagan. Reparto: Kate Siegel, John Gallagher Jr., Samantha Sloyan, Michael Trucco.

Volvamos con algo más directo y con más garantías de funcionar, que además viene más acorde con Shyamalan por tener tras las cámaras a otro de los mejores directores de terror de la actualidad. Mike Flanagan, antes de conquistar Netflix con su multitud de serie de gran éxito, hacia películas muy efectivas y directas como esta home invasion con pequeño giro.

El giro es, claro, la sordera de su protagonista. Un aspecto no parezca que deba ir más allá de lo circunstancial, pero que aprovecha para reconfigurar por completo un slasher cargado de tensión, que se manifiesta por otras vías y te pone de manera sencilla en la perspectiva del personaje. En su sencillez reside su fuerza, ya que Flanagan hace una pieza de terror de 81 minutos que nunca pierde pulso.

Ver en Netflix | La crítica en Espinof