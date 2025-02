De 'Segundo premio' a 'La infiltrada'. Las 5 nominadas a mejor película en los Goya 2025 ordenadas de peor a mejor

Queda muy poco para que se anuncien los ganadores de la 39ª edición de los Premios Goya este sábado 8 de febrero de 2025. Seguro que muchos han aprovechado para ponerse al día con las candidatas para así poder valorar por sí mismos quiénes creen que deberían ganar en las diferentes categorías, pero es evidente que la de mejor película destaca por encima de todas las demás.

A continuación voy a ofrecer mi visión personal de cómo ordeno de peor a mejor las 5 películas nominadas a mejor películas en los Goya 2025. Siendo justos, quizá sería más oportuno decir que de menos buena a mejor, ya que no hay ninguna cuya presencia haga que me quiera llevar las manos a la cabeza.

Eso sí, reconozco que mis películas españolas favoritas del año pasado se han quedado fuera de las cinco finalistas. En el caso de 'La casa', la excelente adaptación del cómic de Paco Roca apenas está nominada en dos categorías, las mismas, aunque en diferentes apartados, que también ha conseguido que 'Salve María'. Sin más que añadir, vamos ya con las cinco que sí están nominadas:

5) 'El 47' (Marcel Barrena)

Si alguien me pregunta quién es mi actor español actual favorito, la respuesta siempre sería Eduard Fernández. Es cierto que hay grandes intérpretes en nuestro país, pero yo siempre he conectado especialmente con él y esta luminosa versión de la historia real de cómo Manolo Vital, un conductor de autobús, hizo todo lo que estuvo en su mano para que el transporte público llegase hasta Torre Baró, donde él y su familia vivían. Eso sí, el resto de la película, aunque siendo bastante estimable, no está a su altura.

Crítica de 'El 47' | Puedes verla en Movistar Plus+

4) 'La estrella azul' (Javier Macipe)

Atípico biopic sobre la figura de Mauricio Aznar, quien lo deja todo tras un viaje a Latinoamérica que cambió su vida para siempre. Sorprende que en una ópera prima haya tanto atrevimiento hasta para romper la cuarta pared y también el saber cómo hacer las cosas para que 'La estrella azul' se convierta en una propuesta única que en ningún caso quiere constreñirse a lo que solemos ver en este tipo de películas.

Crítica de 'La estrella azul' | Puedes verla en Movistar Plus+ y en Filmin

3) 'La infiltrada' (Arantxa Echevarría)

Carolina Yuste es una de nuestras grandes actrices, habiendo demostrado hasta ahora una naturalidad envidiable en muchos trabajos. Aquí sin embargo se le piede algo diferente y ella brilla dando vida a una policía nacional que se infiltró en ETA y que jugó un papel fundamental en la desarticulación del comando Donosti. Es cierto que le falta ese toque de novedad que sí tienen algunas de las otras nominadas y que quizá tienda demasiado al blanco o negro, pero a cambio es un thriller muy estimulante que ha arrasado en taquilla sabiendo ser más que puro entretenimiento, pero sin tampoco renunciar a ella en ningún momento.

Crítica de 'La infiltrada' | Aún no disponible en streaming

2) 'Casa en llamas' ('Casa en flames', Dani de la Orden)

El cineasta Dani de la Orden lleva un ritmo de trabajo incansable durante estos últimos años, pero fue aquí donde su carrera tocó techo. Este retrato de una familia desestructurada engancha desde su potente inicio, pero luego se toma las cosas con calma a la hora de diseccionar todas las tensiones existentes con una precisión envidiable. Ojo al gran trabajo de todo su reparto.

Crítica de 'Casa en llamas' | Puedes verla en Netflix

1) 'Segundo premio' (Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez)

La película elegida para representar a España en los Óscar de este año no tuvo demasiado recorrido en Hollywood, pero lo que realmente nos interesa es que se trata de un fascinante biopic sobre Los Planetas con capacidad para atrapar incluso a aquellos espectadores a los que no les guste nada esa banda. Huyendo del precio de caer en el vacío estético y con un reparto perfectamente elegido, lo que encontramos aquí es una cinta que busca ir a la raíz de todo, logrando así ser toda una bomba de emociones.

Crítica de 'Segundo Premio' | Puedes verla en Movistar Plus+

En Espinof | Las 14 mejores películas de suspense y thrillers en Netflix

En Espinof | Las 15 mejores películas en Movistar Plus+ de 2024